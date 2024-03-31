Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Biz her zaman milletimizin kararının başımızın üstünde yeri olduğunu söyledik. Hayırlı neticeler olsun. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Siyaset uzun soluklu bir yolculuk yürümeye devam edeceğiz" dedi.
Türkiye, bugün sandık başına giderek 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini seçti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinden sonra açılan sandıklardan sonuçlar gelmeye başladı. Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen Antalya'da şu ana kadar sandıkların yüzde 62,20'si açıldı. Gelen kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 48.45, Cumhur İttifakı adayı Hakan Tütüncü ise yüzde 40.05 oy aldı. Resmi olmayan sonuçların ardından CHP tarafından şehrin birçok noktasında kutlamalar yapılırken, AK Parti İl Başkanlığı önünde ise sessizlik hakim oldu. Bir süre önce il başkanlığına gelerek partililerle bir araya gelen Tütüncü, il başkanlığı binasından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sonuçları yakından takip ettiğini belirten Tütüncü, "Biz her zaman milletimizin kararının başımızın üstünde yeri olduğunu söyledik. Hayırlı neticeler olsun. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Siyaset uzun soluklu bir yolculuk yürümeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Hakan Tütüncü: Milletimizin kararı başımızın üstünde - Son Dakika
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan sevinci sosyal medya hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıklardan gelen olumlu haberleri; CHP Genel Başkan Yardımcıları, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, milletvekilleri ve Genel Merkez çalışanları ile beraber kutladı.
ABD Kongresi Senato Dış ilişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik, 'ABD Başkanı'na parmak göstermeye devam ettiği bir durumda biz (ona) daha fazla bomba gönderiyoruz ve bu hiç mantıklı değil.' dedi. Van Hollen, Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardımları engellemesine rağmen İsrail'e daha fazla bomba gönderilmesini eleştirdi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İzmir'deki son verilere göre seçimi kazandıklarını belirterek 'İnanın bana kaybeden hiç kimse yok, hepimiz kazandık. Bu vatanı, milleti seven, bu millete saygı duyan insanlar kazandı.' dedi. Tugay, partililere seslenirken seçimin kaybedeninin olmadığını vurguladı ve İzmir için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oy CHP adayı Ferdi Zeyrek'e çıktı. Sandıkta kullanılan 289 oyun 13'ü geçersiz sayıldı. Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı. Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP adayı Musa Semih Balaban 168 oy alırken, diğer adaylar da oy aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur: CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25’lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var, demiştim. Onlara sürprizim 1977’den beri ilk kez, TRT ekranlarında CHP’nin şu anda birinci parti olmasıdır. Bu seçimlerde, hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde CHP’nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye İttifakı, 2019 başarısını daha da büyütmüştür” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'da yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP Adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,77 oy oranıyla birinci sırada yer alıyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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