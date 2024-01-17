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Hakim ve Savcılar Kurulu'na üye seçilecek - Son Dakika
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Hakim ve Savcılar Kurulu'na üye seçilecek

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakim ve Savcılar Kurulu üyesi aday belirlemek üzere toplandı. Komisyonda altı adayın isimleri ve kısa özgeçmişleri okundu. Üye seçimi için ilk tur oylama yapıldıktan sonra en çok oy alan iki aday arasından ad çekme suretiyle aday belirlenecek. Son adayların isimleri TBMM Genel Kurulu'na bildirilecek ve en çok oy alan aday üye seçilecek.

Hakim ve Savcılar Kurulu\'na üye seçilecek
17.01.2024 - 17:42,  Güncelleme: 17:49
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Hakim ve Savcılar Kurulu'na üye seçilecek

ANKARA - Hakim ve Savcılar Kurulu'na üye seçilecek.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu Hakim ve Savcılar Kurulu üyesi aday belirlemek üzere toplandı. Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı. Beyazıt seçim usulüne ilişkin bilgi verdi. Beyazıt Hakim ve Savcılar Kurulu üyesinin emeklilik nedeniyle görevinde ayrıldığını ve bunun için üç aday belirleyeceklerini söyledi.

Komisyonda altı adayın isimleri ve kısa özgeçmişler okundu. Adaylar şöyle sıralandı:

"Prof. Dr. Çetin Aslan, Prof. Dr. Enver Ekrem Atay, Doç. Dr. Neslihan Göktürk, Prof. Dr. Bayram Keskin, Prof. Dr. Abdulkerim Yıldırım ve Doç. Dr. Hamdi Gökçe Zabunoğlu."

İlk tur oylamada üçte iki çoğunluğu alan aday, ikinci turda beşte üç çoğunluk ve son oylamada en çok oy alan iki adayın arasından ad çekme suretiyle aday belirlenecek. Daha sonra üç adayın ismi TBMM Genel Kurulu'na bildirilecek. TBMM Genel Kurulu'nda da üç aday içinde en çok oy alan aday üye seçilecek.

Kaynak: İHA
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