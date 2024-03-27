Halit Doğan: Samsun trafiğine nefes aldıracağız

Politika

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, seçilmesi halinde doğu ve batı çevre yolu projeleri ile Samsun trafiğine nefes aldıracaklarını belirtti.

Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'da ulaşımda kalıcı çözümler ortaya koyacaklarını bildirdi.

Mevcut durumda Samsun'da ulaşımda harcanan sürenin günlük ortalama 60 dakika olduğuna işaret eden Doğan, "Yeni yatırım ve projeler hayata geçirilmezse 2029'a gelindiğinde bu sürenin 80 dakikanın üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Biz bu durumun önüne geçerek, şehrimizin ulaşım ve trafik ile ilgili beklentilerini karşılayacak, ulaşımda harcanan süreyi 40 dakikanın altına düşüreceğiz. Beş yıllık vadede hayata geçireceğimiz projelerimizle birlikte, Samsunlu hemşehrilerimize her hafta sevdikleriyle, kültürel ve sosyal aktivitelerle geçirebilecekleri 2 saat kazandırmış olacağız. Samsun'umuzun ulaşım altyapısını güçlendirecek, ulaşım ihtiyaçlarını analiz ederek çözüm odaklı ve etkin uygulamalar ile birlikte trafik yoğunluğunun önüne geçecek, gerekli yol ağlarını da hayata geçireceğiz. Doğu ve batı çevre yolu projeleri ile Samsun trafiğine nefes aldıracağız." ifadelerini kullandı.

Doğan, kent trafiğini hızlandırmak istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hızlı Samsun hedefimiz kapsamında kent içi ulaşımını hızlı, konforlu ve güvenli hale getirecek doğu ve batı çevre yollarını hayata geçireceğiz. Çevre yolu projelerimiz ile Karadeniz'e açılan bir kapı konumunda olan Samsun'umuzun ana arterleri nefes alacak, ulaşım altyapımız Samsun'a hizmet edecek. 22 kilometrelik Doğu Çevre Yolu devreye alındığında transit trafik şehre girmeyecek ve günlük 30 bin araç şehir trafiğinden çekilmiş olacak. Bu sayede yılda 4 milyon araç, saat ve zaman tasarrufu sağlanacak. 16 kilometrelik Batı Çevre Yolu ile de günlük 10 bin araç şehir trafiğinden çekilecek. Çevre yolları projesi tamamlandığında en yoğun saatlerde Çarşamba- Bafra, 19 Mayıs- Tekkeköy ve Havalimanı Bafra arasındaki ulaşım süresi yarı yarıya azalacak."