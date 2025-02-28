Hamas, Ateşkes Uzatma Teklifine Karşı

Politika

Hamas'ın İsrail ile ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasına karşı olduğu belirtildi.

İki Mısırlı güvenlik kaynağı, başkent Kahire'deki İsrail heyetinin ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının 42 gün daha uzatılmasını müzakere masasına getirmeyi düşündüğünü açıkladı. İsrail basınında yer alan haberlere göre ise Hamas kaynakları, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasına karşı çıkıyor. İsmi açıklanmayan bir kaynak, "Savaşın sona ermesi ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tamamen geri çekilmesi için net bir tarih belirlenmezse tüm rehinelerin serbest bırakılması beklenemez" ifadesini kullandı.

Habere göre Hamas, hasta ve ölü İsrailli rehineler karşılığında uzun yıllardır hapishanede tutulan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını, tutukluların şartlarının iyileştirilmesini ve Gazze'ye daha fazla yardım girmesini öngören bir uzlaşmayı gündeme getirdi.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının bu hafta sona ermesi bekleniyor. - GAZZE