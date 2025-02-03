Hamas, Ateşkesin İkinci Aşamasına Hazır

Politika

Adı açıklanmayan iki Hamas yetkilisi, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere hazır olduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için İsrail ve Hamas arasında görüşmelerin başlaması bekleniyor. Adı açıklanmayan iki Hamaslı yetkili, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde devam eden ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelere hazır olduğunu açıklayarak, "Devam eden temaslar ve geçen hafta Kahire'de Mısırlı arabulucularla yapılan toplantılar sırasında arabuluculara ikinci aşama için müzakerelere başlamaya hazır olduğumuzu bildirdik. Arabulucuların bir sonraki müzakere turunu başlatmasını bekliyoruz" dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 4 grup halinde toplam 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir ile 583 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. - GAZZE