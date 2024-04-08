Hamas, Mısır'ın sunulan son teklifi reddetti - Son Dakika
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Politika

Hamas, Mısır'ın sunulan son teklifi reddetti

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ali Baraka, Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerinde kendilerine sunulan son teklifi reddettiklerini açıkladı. Müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtilmişti.

08.04.2024 22:13
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Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ali Baraka, Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerinde kendilerine sunulan son teklifi reddettiklerini açıkladı.

ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Mısır'ın başkenti Kahire'de Hamas ve İsrail arasında ateşkes müzakereleri devam ederken, Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Ali Baraka müzakerelerde kendilerine sunulan son teklifi reddettiklerini açıkladı. Adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi, müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini söylemişti.

Müzakerelere yakın olan bir kaynak ise, ateşkes teklifinin ilk aşamasının yerinden edilmiş Filistinli sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönmesini ve günde 400 ila 500 tırlık gıda yardımının bölgeye ulaştırılmasını içerdiğini ifade etti.

"Müzakerelerde ilerleme kaydedildi"

Mısır basını, üst düzey bir Mısırlı kaynağa dayandırdığı haberinde Kahire'de gerçekleştirilen Gazze'de geçici ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına yönelik yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise, "Müzakerelerde kritik bir noktaya geldik. Evet başarılı olursa çok sayıda esir evlerine dönecek" demişti. - KAHİRE

Kaynak: İHA

İsrail, Kahire, Mısır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas, Mısır'ın sunulan son teklifi reddetti - Son Dakika

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