Hamza Dağ: 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin tamamının kazandığı güzel bir hikaye yazacağız - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ: 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin tamamının kazandığı güzel bir hikaye yazacağız

Hamza Dağ: 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin tamamının kazandığı güzel bir hikaye yazacağız

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Kınık ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak, İzmir'e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirtti. Dağ, 1 Nisan günü kaybedeni olmayan, 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacaklarını söyledi.

13.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:07
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Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "1 Nisan günü, kaybedeni olmayan, 4,5 milyon İzmirli hemşehrilerimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacağız." dedi.

Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalarını Kınık ilçesinde sürdüren Dağ, Poyracık Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Dağ, pazar yerinde İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale ile karşılaştı. Kucaklaşan iki aday, birbirlerine başarı diledi.

Daha sonra esnafı ziyaret eden Dağ, Cumhur İttifakı Kınık Belediye Başkan adayı Sami Mollaahmet ile birlikte halı saha açılışına katıldı.

İzmir'e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirten Dağ, "Gecesiyle, gündüzüyle, hayalimizi ve sevdamızı, fert fert ve sokak sokak tüm İzmirli hemşehrilerimle paylaşıyorum. 1 Nisan günü kaybedeni olmayan, 4,5 milyon İzmirli hemşehrilerimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacağız." diye konuştu.

Hamza Dağ, 31 Mart'ta geleceğe damga vurulacağını kaydederek, "Kalemi sizler vereceksiniz, destan yazmak da bizlerin omuzunda, boynunda olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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