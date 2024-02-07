Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra esnafa destek olmak için meslek kursları açmayı planlıyor

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra esnafa destek olmak için meslek kursları açmak istediğini söyledi.
Bornova 3. Sanayi Sitesi yönetimi tarafından düzenlenen Geleneksel Kuru Fasulye Etkinliği'ne katılan Dağ, kazanın başına geçerek, esnaflar için tabaklara fasulye koydu.
Dağ, yemekte yaptığı konuşmada 3. Sanayi Sitesi esnafını daha önce de ziyaret ettiğini, kendisine iletilen sorunların çözülmesi için elinden geleni yaptığını dile getirdi.
Yeni bir yola çıktığını anımsatan Dağ, "Biz, bugüne kadar sizlerle nasıl bir iletişim kurarak sorunlara çözüm üretme noktasında adımlar atmışsak, bunu yaparken de sizin bir vekiliniz olarak ricacı bir makamda bulunarak birebir takip yapmışsak, şimdi 1 Nisan'dan sonra inşallah 6 sanayi sitemizin tamamından güçlü destekle icracı bir görevle çalışmalar yapmak istiyoruz." dedi.
Hamza Dağ, İzmir'in kronikleşmiş sorunlarının geçici tedbirlerle çözülemeyeceğini, bazı temel adımların atılması gerektiğini ifade etti.
İzmir'e sevdasının olduğunu vurgulayan Dağ, "4 evladıma nasıl bakıyorsam bu şehre de bu şehrin evlatlarına ve insanlarına da aynı nazardan bakan biri olarak sizden 31 Mart'ta bugüne kadar verdiğinizin çok çok ötesinde çok güçlü bir destek ve ses talep ediyorum. Burada yapacağımızdan Allah'ın izniyle hiçbir şüphem yok." diye konuştu.
Dağ, her yerde gördükleri ve kendisine iletilen sorunların başında mesleksizlik olduğunu, birçok kişinin kendisine işçi, çırak ve kalfa aradığını söylediğini hatırlattı.
Milli Eğitim Bakanlığının son dönemde bu alandaki açığı kapatmak için ciddi bir çalışma içinde olduğunu dile getiren Dağ, şunları kaydetti:
"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda, 'biz nasıl destek verebiliriz' diye düşündüğümüzde, biz meslek kursları açacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi kapsamında birçok evladımızın özellikle yanlış yollardan da uzaklaşması için ve aynı zamanda da topluma gerçekten kazandırılması noktasında, sosyal bir belediyecilik kapsamında ekonomik de değil, sosyal bir belediyecilik kapsamında, hükümetin yapmış olduğu bu işlerin yanında biz de kesinlikle meslek kurslarını daha da ileriye götürecek işler yapacağız. Bunu teşvik edeceğiz."
3. Sanayi Sitesi İşletme Kooperatif Başkanı Yalçın Dönmez ise Hamza Dağ'a seçimde başarılar diledi.
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