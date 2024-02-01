Hamza Dağ: İzmir\'in ekonomik potansiyelini artırmaya çalışacağız

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir'in ekonomik potansiyelini ortaya çıkararak kentin Türkiye geneli büyümeye olan katkısını artırmaya çalışacaklarını belirtti.
Fuarİzmir'de 30 Ocak'ta kapılarını açan AGROEXPO Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Tavukçuluk Fuarı'nı ziyaret eden Dağ, stantları gezerek katılımcı ve ziyaretçilerle sohbet etti.
Buradaki konuşmasında tarım fuarının artık dünya çapında iddialı konuma gelmesi için çaba göstereceklerini belirten Dağ, tarımda hükümetin sağladığı desteklere ek olarak İzmirli çiftçiler için ilave destek projeleri açıklayacaklarını aktardı.
Kenti çevreleyen tarım havzalarındaki ekonomik büyüklüğü artırmaya odaklanacaklarını söyleyen Dağ, şöyle konuştu:
"İzmir'in potansiyelinin altında olduğunu biliyoruz. Biz eğer ekonomik olarak İzmir'in potansiyelini ortaya çıkartırsak bugün Türkiye genelinde çeyrek büyümelerini 0,5 ile 1 puan daha da arttırma imkanımız var. Şehir ekonomisine, tarıma, diğer ekonomik alanlara bu şekilde bakıyoruz.
Cari açık bizim için önemli çözülmesi gereken sorunlardan biri. Bunu savunma sanayisinde büyük oranda aştık. İlaç sanayisinde de aşma noktasında adımlar atıyoruz. Şimdi tarımda da özellikle gezdiğimiz stantlarda yerli ve milli ürünleri ve tohumu gördük. Bunlar bir şeylerin teşvik edilmesi ve birtakım ekosistemin oluşturulmasıyla olan şeyler. Bunu nasıl tüm Türkiye'ye yaymışsak İzmir'de de artmasını sağlayacak çalışmaları yapacağız."
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