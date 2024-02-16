Hamza Dağ, İzmirlilerle omuz omuza vererek kenti daha yaşanabilir hale getirecek - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ, İzmirlilerle omuz omuza vererek kenti daha yaşanabilir hale getirecek

Hamza Dağ, İzmirlilerle omuz omuza vererek kenti daha yaşanabilir hale getirecek

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmirlilerle omuz omuza vererek kenti daha yaşanabilir bir hale getireceklerini bildirdi. Dağ, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği ve egemenliği için bir araya geldiğini ve bu doğrultuda gönül birliği yaptığını söyledi.

16.02.2024 23:27  Güncelleme: 23:28
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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmirlilerle omuz omuza vererek kenti daha yaşanabilir bir hale getireceklerini bildirdi.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Dağ, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği ve egemenliği için bir araya geldiğini ve bu doğrultuda gönül birliği yaptığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın karşılıksız bir sevda olduğunu kaydeden Dağ, şöyle konuştu:

"Cumhur İttifakı'nın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eşsiz İzmir'imize yönelik kapsamlı projelerimizi açıkladık. Kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla tüm İzmir'imizi kapsayan vizyon projelerimizi kapı kapı tüm İzmirli hemşerilerimize anlatmamız gerekiyor. İzmir'e dair heyecanımızı tahayyüllerimizi, sevgimizi, sevdamızı yere göğe duyurma vaktindeyiz. İzmir'imizin her bir sokağında, her bir caddesinde sizlerle yürüyeceğiz inşallah."

Dağ, toplu taşımadan su ücretlerine, sosyal konut projelerinden İzmir'in yeşil alanlarının artırılmasına kadar birçok konuda somut adımlar atacaklarını belirterek, "Sizlerle omuz omuza vererek, İzmir'imizi daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getireceğiz. Sizler, bu şehrin sadece geçmişinde değil, geleceğinde de önemli bir yer tutuyorsunuz." dedi.

Dağ'ın ziyaretinde MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hamza Dağ, İzmirlilerle omuz omuza vererek kenti daha yaşanabilir hale getirecek - Son Dakika

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