Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP\'li üst düzey ismi ziyaret etti
09.01.2026 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz aylarda tahliye edilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı kızıyla birlikte ziyaret etti.

"Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında verilen tahliye kararı sonrasında cezaevinden çıkmıştı.

MHP'Lİ İSMİ ZİYARET ETTİ

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı kızıyla birlikte ziyaret etti.

Feti Yıldız sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Prof.Dr.Sayın Ahmet Özer ile kıymetli kızı,değerli meslektaşım Sayın Seraf Özer'le Gazi Meclisimizde Terörsüz Türkiye ve toplumsal barış üzerine nitelikli bir görüşme yaptık.Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Esenyurt Belediye Başkanı, Feti Yıldız, Ahmet Özer, Politika, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, İran’ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Bunu yaparsanız ülkeyi çok sert vuracağız
İran’da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi İran'da protestolar şiddetlendi: Hava ulaşımı durdu, iletişim tamamen kesildi
Megakenti sarsan fırtınadan geriye bu görüntüler kaldı Megakenti sarsan fırtınadan geriye bu görüntüler kaldı
Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı Kız öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Ekol TV’ye soruşturma Ersan Şen’den açıklama geldi Ekol TV'ye soruşturma! Ersan Şen'den açıklama geldi
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail’den ateşi körükleyecek hamle geldi Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

22:32
Suriye ordusu Halep’te YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı
22:17
Arınç’tan “Hasan Ufuk Çakır“ tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
Arınç'tan "Hasan Ufuk Çakır" tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor
20:32
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
20:05
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı
"Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
19:49
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
19:47
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 22:52:53. #7.11#
SON DAKİKA: Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.