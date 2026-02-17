Harezmi Eğitim Modeli Sergisi Açıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Harezmi Eğitim Modeli dünyada en gelişmiş sistem modellerinden bir tanesidir." dedi.

Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Harezmi Eğitim Modeli Sergisi"nin açılışı, Yelkenci ile Vali Vekili Ahmet Atılkan ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş tarafından yapıldı.

Açılışın ardından Yelkenci, yaptıkları eserlerini tek tek incelediği öğrencilerle sohbet etti.

Yelkenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun tarihi önemine değindi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 2024 yılının eylül ayından uygulamaya konulduğunu hatırlatan Yelkenci, "Bu modelin dinamik bir yapısı var. Canlı bir yapısı var. Bu yapının kendini yenilemesini arzu ediyoruz. Sahadan aldığımız dönüşlerle öğretmen arkadaşlarımızla, yönetici arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Dikkat edilmesi gereken bu hususları onlarla paylaşıyoruz. Onlar da düşüncelerini, önerilerini bizimle paylaşıyorlar. Beş farklı koldan izleme yapıyoruz ama sahada yüz yüze bunları paylaşmak çok daha etkili oluyor. Nihayetinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğretmenlerimizin sahadaki hüsnükabulüyle çok hızlı bir şekilde oturuyor ve etkili bir şekilde uygulanıyor. Bunu görüyoruz. Özellikle Harezmi Eğitim Modeli dünyada en gelişmiş sistem modellerinden bir tanesidir." diye konuştu.

Kastamonu'da Harezmi Eğitim Modeli'nin çok güzel bir şekilde uygulandığını anlatan Yelkenci, şöyle devam etti:

"Buradaki arkadaşlarımız öğrencilerimizle beraber, kendi öğrencileriyle beraber çok güzel çalışmalar yaptılar. Harezmi Eğitim Modeli'nin temel yaklaşımı olan günlük yaşam problemlerine çözüm bulma, insanı merkeze alarak insanın faydasına, insanın işini kolaylaştıracak şekilde çözüm bulmak noktasında birçok projeyi burada sergilediler. Çocuklarımız birinci sınıftan, ikinci sınıftan, on birinci sınıfa kadar öğrencilerimizle sohbet etme imkanı ve onların projelerini dinleme imkanı bulduk."

Öğrencilerin yaptığı projelerden çok etkilendiğini anlatan Yelkenci, "Bütün bu yaptıklarımız, bütün bu sistem, Milli Eğitim Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı ve bu yapılan çalışmalar çocuklarımız, evlatlarımız için var. Onlar da devletimizi, ülkemizi, milletimizi, kültürümüzü en sağlam bir şekilde, en güçlü bir şekilde yarınlara aktarabilsinler diye var." ifadesini kullandı.