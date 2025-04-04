Harkov'da Rus İHA Saldırısında 4 Ölü, 35 Yaralı - Son Dakika
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Politika

Harkov'da Rus İHA Saldırısında 4 Ölü, 35 Yaralı

Harkov\'da Rus İHA Saldırısında 4 Ölü, 35 Yaralı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği İHA saldırısında Harkov kentinde en az 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ukrayna'nın karşı saldırısında ise Rusya'nın Bryansk bölgesinde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

04.04.2025 11:42  Güncelleme: 12:10
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Rusya'nın Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu Harkov kentinde en az 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Ukrayna'nın ise Rusya'nın Bryansk bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşı Şubat 2022'den bu yana sürüyor. Rusya ordusu, Ukrayna genelini İHA ile hedef aldı. Yerleşim bölgelerinin vurulduğu saldırılarda apartmanlarda büyük hasar meydana geldi ve yangın çıktı. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov kentte en az 4 kişinin hayatını kaybettiğinin, 35 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, ordusunun gece boyu 78 drondan 42'sini düşürdüğünü, ayrıca 22 dronun engellendiğini aktardı.

Ukrayna, Rusya'yı vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Ukrayna'nın ise Rusya'nın Bryansk bölgesine İHA ile hedef aldığı belirtildi. Vali Alexander Bogomaz, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Moskova'ya İHA saldırısını önlendi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise hava savunma birliklerinin başkente yaklaşan İHA'yı düşürdüğünü duyurdu. Acil müdahale ekiplerinin, İHA parçaların düştüğü bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Vnukovo, Domodedovo ve Zhukovsky havalimanlarının geçici olarak kapatıldığını aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma birliklerinin gece boyunca Ukrayna'ya ait 107 İHA'yı düşürdüğünü vurguladı. - HARKOV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Harkov'da Rus İHA Saldırısında 4 Ölü, 35 Yaralı - Son Dakika

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