Hasan Togar, Yeniden Refah Partisi\'nden Tekkeköy Belediye Başkanı adayı oldu

Politika

AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmeyen mevcut Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) aday oldu.

YRP Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenen aday toplantısında Başkan Hasan Togar, YRP'den Tekkeköy Belediyesi'ne aday olduğunu açıkladı. Toplantıda konuşan Hasan Togar, "Tekkeköy, Samsun'un en huzurlu ilçesidir. Sokaklarında mutlu insanların gezdiği bir ilçedir. Köyden kente dönüşmüş bir ilçedir. Samsun'un belki de en başarılı ilçe belediyelerinden birisidir. Seçimlere girersiniz, sonuç ne olursa olsun size güvenen insanları yarıda bırakmazsınız. Bugün de aynı şeyleri bizim ilçemizde yine yaşıyoruz. Şunu özellikle söylemek istiyorum: Tekkeköy ilçesinin asla bir daha geriye döndüremeyecekler. 16 yıldır AK Parti içerisinde siyaset yapıyorum. Bugün 'Yeniden Refah Partisi ile yeniden başlıyoruz'. Çok beğendiğim bir slogan. Buyurun başlıyoruz" dedi.

"Tehdit dili kullanmadık"

Togar konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"16 yıl boyunca hem yerelde hem genelde iktidar olan ve o ilçenin o evladı olarak bir kere tehdit dili kullanmadık. Dünkü çocuklar, Tekkeköy Belediyesi'nin çalışanlarını tehdit ediyorlar, muhtarları tehdit ediyor. Orada doğduk, orada büyüdük. Ben de şuna inanıyorum: Tekkeköy'de bir mağduriyet var. Benim büyüklerim 10 yıl boyunca kolumu kaldırdılar, dediler 'çok başarılısın.' Soru soruyoruz, sorunun cevabı yok. O zaman o cevab Samsun'un en hızlı değişen, en çok gelişen ilçesi son 4 yılda Samsun'un en çok göç alan ilçesi 31 Mart akşamı sandıkta verecek. İnternetten hakkımızda bir kararı duyuyorsunuz. İnsan bir vefayı hak eder, nezaketi hak eder. Beğenmezsiniz, kenara koyarsınız, çekilin dersiniz ama bu açıklamayı bu nezaketi o ilçenin hak ettiğine inanıyorum. Bu nezaketi görmedik. Allah, 31 Mart'ta bu koltukları gerçekten millet için isteyenlere nasip etsin diyorum" dedi.

Aday tanıtım toplantısında ayrıca YRP Canik Belediye Başkan Adayı Av. Yılmaz Hocaoğlu da bir konuşma yaptı. YRP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Av. Adem Güney'in de hazır bulunduğu toplantı İl Başkanı İbrahim Yaşar'ın adaylara rozet takmasıyla son buldu. - SAMSUN