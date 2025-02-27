Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Suriye\'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Politika

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla Türkiye ve Suriye arasındaki temaslar yeniden başlamıştı. Türkiye'nin en güneyinde bulunan ve Suriye'nin sınır komşusu olan Hatay'da bölge ile olan ticaret ve iletişim yıllar sonra yeniden canlanmaya başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, 3 günlük temaslarda bulunak üzere Suriye'ye gitti. Başkan Öntürk'ün ilk ziyaretini Halep'e gerçekleştirerek Osmanlı yadigarı olan tarihi kalede fotoğraf çektirdi.

Başkan Öntürk'ün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Tarih boyunca komşumuz ve nice akrabalarımızın yuvası olan Suriye'ye ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştirdik. İdlib ve Halep'te bulunduğumuz temaslarda, kısa süre içinde Suriye'de yaşanan olumlu gelişmeleri öğrenme fırsatımız oldu. Hatay'ımızda birlik ve beraberliği nasıl sağlıyorsak, komşumuzda da sağlanması için her türlü desteği vermeye hazırız. Kardeşliğimiz daim olsun" ifadeleri kullanıldı. - HATAY