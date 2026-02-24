Hatimoğulları: TBMM Elini Taşın Altına Koymalı - Son Dakika
Hatimoğulları: TBMM Elini Taşın Altına Koymalı

Hatimoğulları: TBMM Elini Taşın Altına Koymalı
24.02.2026 15:04
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, rapordaki yasal düzenlemelerin hemen hayata geçirilmesini istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Raporda yer alan yasal ve demokratik öneriler için bayram sonrasını beklemeye gerek yoktur. TBMM eğer halkların en büyük temsiliyetinin olduğu bir yer ise rapordan hareketle Meclis, elini acilen taşın altına koymalıdır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' süreci hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kamuoyu ile paylaştığı rapora ilişkin, "Açık söylemeliyim ki; komisyon raporunun eksiklikleri, yetersizlikleri var. Toplumsal gerçeklerle uyumlu olmayan yönleri var. Raporda kullanılan dil eski ezberlere dayanıyor, oysa bu raporun dili, çözüm ve yepyeni bir dil olmalıydı. Kürt meselesini sadece bir güvenlik sorunu, terör sorunu gibi parantezler içine sıkıştırmaya kalkmanız kabul edilebilir bir şey değil, bu aynı zamanda toplumsal, siyasal ve tarihsel yangını görmezden gelmek demektir. Kürt korkusuna dayalı, hakikatten uzak bir siyaset mantığından çıkmanın zamanı geldi. Barış ve demokratik toplum süreci olarak nitelendirdiğimiz süreçte muhalefet şerhimizi ortaya koyduk ve rapor ile ilgili değerlendirmelerimiz raporun ek bölümünde yer aldı. Diğer taraftan komisyon raporunda yer alan kimi yasal düzenlemeler ve demokratikleşme çerçevesi de elbette önemlidir. Türkiye'nin sorunlarına derman olmaya adaydır; ama raporun gereklilikleri yerine getirilirse. Raporda yer alan yasal ve demokratik öneriler için bayram sonrasını beklemeye gerek yoktur. TBMM eğer halkların en büyük temsiliyetinin olduğu bir yer ise rapordan hareketle Meclis, elini acilen taşın altına koymalıdır. Bu kapsamda tek bir yasal değişikliğe gerek olmayan önerilerin hayata geçirilmesi için beklemeye gerek yoktur. Bakın raporda yer alan, 'AİHM ve AYM kararları uygulansın' vurgusu için yargı erkinin beklemesini gerektiren hiçbir şey yok. Bu bekleme son derece keyfidir. Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala ve Atalay neden hala içeride, kayyımlar halen neden belediye başkanlarının ve eş başkanlarının koltuğunda oturuyor?" dedi.

'ÖCALAN'IN KOŞULLARI DÜZENLENMELİ'

Hatimoğulları, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin devamı ile ilgili, "Şu ana kadar Meclis Komisyonu oluşturulması ve raporun yayınlanmasının ötesine geçilebilmiş değil. Bu anlamıyla sürecin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için süreçteki baş aktör ve baş müzakereci olan Öcalan'ın bulunduğu koşulların düzenlenmesi, özgür yaşayabileceği ve çalışabileceği koşulların ortaya çıkması gerekiyor. İmralı'ya ve Öcalan'a özel statü tanımlamasının bir yasal çerçeveye kavuşturulması, bunun herkesçe bilinmesi gerekiyor" diye konuştu. Hatimoğulları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü ve her kesimden insanla özgürce görüşebilmesi gerektiğini de belirtti.

AHMET TÜRK: HENÜZ ATILMIŞ ADIM YOK

Toplantıyı takip eden eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Ahmetler göreve' sözünün hatırlatılması üzerine, "Halkımız artık somut adımların atılmasını bekliyor. Bugün 27 Şubat'a 2 gün kaldı. 1,5 yıl gibi bir süre geçti ancak henüz bu iktidar tarafından atılmış bir adım yok. Halkta artık bir güvensizlik yerleşti. Bugün bazı adımlar için yasal, hukuki bir sürecin başlamasına da gerek yok. AİHM kararları ile ilgili bir yasal düzenlemeye gerek yok. Kayyım meselesi bizim talebimiz değil, halkın iradesine ipotek koyulduğu için bu konuda dikkatliyiz. İradenin ipotek altına alınmasından dolayı halkta bir güvensizlik yerleşti, bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ile ilgili kararlar uygulanmalı" dedi.

Kaynak: DHA

