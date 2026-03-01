Hatipoğlu, Mahmudiye'de Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hatipoğlu, Mahmudiye'de Muhtarlarla Buluştu

Hatipoğlu, Mahmudiye\'de Muhtarlarla Buluştu
01.03.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nebi Hatipoğlu, Mahmudiye'de muhtarlarla bir araya gelerek yerel talepleri dinledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Mahmudiye ilçe ziyareti kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, talepleri yerinde dinledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, ilçe ziyaretlerine Mahmudiye ile devam etti. Programının son bölümünde ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla buluşan Hatipoğlu, mahallelerin ihtiyaçlarını, vatandaşların taleplerini ve öncelikli projeleri masaya yatırdı. Muhtarlarla yapılan istişare toplantısında yerel sorunların çözümü noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yerelden genele güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı hedeflediklerini belirten Hatipoğlu, "Hemşehrilerimizin sesi olmaya, sorunlara birlikte çözüm üretmeye devam ediyoruz" mesajını verdi. Muhtarların mahallelerdeki temsil gücüne vurgu yapan Hatipoğlu, iletilen her talebin takipçisi olacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hatipoğlu, Mahmudiye'de Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:39:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Hatipoğlu, Mahmudiye'de Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.