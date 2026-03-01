Hatipoğlu, Mahmudiye\'de Muhtarlarla Buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Mahmudiye ilçe ziyareti kapsamında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, talepleri yerinde dinledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, ilçe ziyaretlerine Mahmudiye ile devam etti. Programının son bölümünde ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla buluşan Hatipoğlu, mahallelerin ihtiyaçlarını, vatandaşların taleplerini ve öncelikli projeleri masaya yatırdı. Muhtarlarla yapılan istişare toplantısında yerel sorunların çözümü noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yerelden genele güçlü bir iletişim köprüsü kurmayı hedeflediklerini belirten Hatipoğlu, "Hemşehrilerimizin sesi olmaya, sorunlara birlikte çözüm üretmeye devam ediyoruz" mesajını verdi. Muhtarların mahallelerdeki temsil gücüne vurgu yapan Hatipoğlu, iletilen her talebin takipçisi olacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR