Hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da - Son Dakika
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Hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da

05.04.2022 21:02
Hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 25'inci yılı nedeniyle anma konuşmaları yapıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 25'inci yılı nedeniyle anma konuşmaları yapıldı. Daha sonra hazine taşınmazlarının değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Milletvekilleri, gündem dışı söz alarak Genel Kurul'a hitap etti. Ardından grup başkan vekilleri gündeme ilişkin değerlendirme yaptı. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 25'inci yılı nedeniyle andı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı ve avukatlara yönelik tutuklama ve gözaltı süreçleriyle ilgili eleştiride bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da konuşmasına Alparslan Türkeş'i anarak başladı. Elitaş, CHP'li Engin Altay'ın avukatlara yönelik eleştirisine yanıt verdi. Elitaş, "CHP Grup Başkan Vekilimizin avukatlar günüyle ilgili söyledikleri söz, temenniler güzel ama yargıyla ve yargı mensuplarıyla, avukatlarla ilgili söyledikleri söze katılmak mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Hazineye Ait Taşınmaz Malların DeğerIendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri, düzenlemenin torba şeklinde geldiğini beliterek tepki gösterdi. Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmeler tamamlandı. Görüşmelere yarın maddeler üzerinden devam edilecek.


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Milliyetçi Hareket Partisi, Katma değer vergisi, Alparslan Türkeş, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Hazine taşınmazları ve KDV ile ilgili kanun teklifi, Genel Kurul'da - Son Dakika


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