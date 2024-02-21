Hazine ve Maliye Bakanı Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Kayseri\'de ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Şimşek, fosil sergisini gezdi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleşti.

21.02.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Vali Gökmen Çiçek'i Talas ilçesindeki çalışma ofisinde ziyaret eden Bakan Şimşek'i, Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Şimşek, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Şimşek, burada Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları ile belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Belediye fuaye alanındaki fosil sergisini gezen Şimşek'e, Büyükkılıç tarafından kentteki fosil kazılarına ilişkin bilgi verildi.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Şimşek, İl Başkanı Fatih Üzüm'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı, partililerle bir araya geldi.

Ziyaretler basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Mehmet Şimşek, Gökmen Çiçek, AK Parti, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:01:54. #1.12#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement