Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret

11.06.2022 20:13

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beraberindeki heyetle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beraberindeki heyetle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Vali Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci ile beraberindeki AK Parti milletvekilleriyle Büyükşehir Belediyesine gelen Bakan Nebati'yi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı. Büyükşehir Belediyesinin şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçen Bakan Nebati, kent protokolüyle toplantı gerçekleştirdi. Kentteki son ziyaretini gerçekleştiren Bakan Nebati'nin gece saatlerinde havayoluyla kentten ayrılması bekleniyor.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Valiliğine ziyaret Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyonla mücadele açıklaması Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den enflasyonla mücadele açıklaması Açıklaması
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:14:57. #1.11#
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement