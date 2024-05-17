Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmek"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son bir hafta içerisinde uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerine bakarsanız orada da çok net bir şekilde tarımı önceliklendirdik. Çünkü bu sayede enflasyonu arz yönlü tedbirlerle de aşağı çekmek istiyoruz. Dolayısıyla net sonuçlar almaya başladık ama en büyük önceliğimiz vatandaşımızın en çok muzdarip olduğu enflasyonu tekrar tek haneye düşürmektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Şimşek, uygulamaya konulan kamuda tasarruf tedbirlerine değinerek, "Son bir hafta içerisinde uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerine bakarsanız orada da çok net bir şekilde tarımı önceliklendirdik. Çünkü bu sayede enflasyonu arz yönlü tedbirlerle de aşağı çekmek istiyoruz" dedi.

"Tarımda çok büyük bir potansiyele sahibiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tarım sektörüne verilen önemi vurguladığı konuşmasında, "Katma değerde Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10'da olduğumuz tarım sektörünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. 2024 bütçesine bakarsanız, bu bütçede tarımsal destek programlarına, tarım sektör yatırımlarına kredi sübvansiyonu olarak, tarımsal kit finansmanı olarak, ihracat destekleri olarak yine yem ve gübre verdiğimiz vergi desteklerine bakarsak 520 milyar lira kaynak sağlamış olacağız. 530 milyar lira 2024 yılı gayri safi yurt içi hasılatının yaklaşık yüzde 1,3'ü. Bu gerçekten çok güçlü bir destek. Çünkü gıda arzını arttırarak enflasyonla mücadele en büyük önceliğimiz. Çiftçilerimize Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Katılım Bankası üzerinden hazine olarak finansman desteği sağlıyoruz. Sağlanan bütün bu kredilerin gerektirdiği faizin yani 100 liralık faizin yüzde 70'ini hazine olarak biz karşılıyoruz. Dolayısıyla çok güçlü bir finansman destek veriyoruz. Son 20 yıla da bakarsak bu finansman desteğinden yararlanan çiftçi sayımız yaklaşık 6,5 kat ama verilen kredi imkanı da 38 kattan fazla artmıştır. Hiçbir sektöre bu boyutlarda kredi desteği sağlanmıyor. Bu tarım sektörüne verdiğimiz önemi gösteriyor. Tarımda çok büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için giderek daha fazla kaynağı tarımsal sulamaya, arazi toplulaştırmasına, seracılığa, stratejik tarım ürünlerine onlara destek olarak aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Önceliğimiz enflasyonu tekrar tek haneye düşürmektir"

Açıklamasında uygulamaya konulan kamuda tasarruf tedbirlerinden bahseden Şimşek, "Son bir hafta içerisinde uygulamaya koyulan tasarruf tedbirlerine bakarsanız orada da çok net bir şekilde tarımı önceliklendirdik. Çünkü bu sayede enflasyonu arz yönlü tedbirlerle de aşağı çekmek istiyoruz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, geçen Eylül ayında açıkladığımız ekonomik istikrar ve reform programını başarıyla yürütüyoruz. Güçlü sonuçlar almaya başladık. Bankalarımızın finansmana erişimi hem de çok uygun koşullarla arttı. Merkez Bankamızın son 1 buçuk ayda siyasi belirsizlik azalınca rezervleri 40 milyar doların üzerinde iyileşme gösterdi. Dolayısıyla net sonuçlar almaya başladık ama en büyük önceliğimiz vatandaşımızın en çok muzdarip olduğu enflasyonu tekrar tek haneye düşürmektir. Bunun için de gereken tüm tedbirleri aldık ve kararlı bir şekilde uyguluyoruz" dedi.

"Mayıs ayında baz etkisi nedeniyle enflasyon zirve yapacak"

Enflasyon oranın Mayıs ayında zirve yaptıktan sonra düşüşe geçeceğini belirten Şimşek, "Sayın Cumhurbaşkanım Mayıs ayında baz etkisi nedeniyle enflasyon zirve yapacak. Ama daha sonraki aylarda çok hızlı bir şekilde ineceğini biz öngörüyoruz. Fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur. Bu gerçekten hareketle, sizin güçlü desteğinizle programımızı kararlılıkla ve sabırla uygulamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle de iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.