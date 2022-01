HDP: Cumhurbaşkanlığında kendi adayımızda ısrar etmeyeceğiz - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, "Mevcut sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıdığı bütün yetkilerden feragat edecek" bir isim üzerinde uzlaşabileceklerini söyledi.

"GÜVEN VERECEK ADAY" VURGUSU

DW Türkçe'de yer alan habere göre Temel, şunları söyledi:

"Muhalefetin tümü ilkeler ve kriterler doğrultusunda Cumhurbaşkanı adayı için bir isimde buluşursa bu konuda ısrarla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok. Tek ölçümüz şu mevcut sistemin Erdoğan'a tanıdığı bütün yetkilerinden feragat edecek, toplumdan yana tavır koyacak ve bu konuda bu güveni bugüne kadar yaşan öyküsüyle vermiş hem de ortaya koyacağı mutabakatla bunu bütün muhalefete ve toplumsal kimliklere vaat edecek bir adayın etrafında elbette buluşulabilir."

"ÜÇÜNCÜ YOL İTTİFAKI"

Son dönemde sık sık gündeme gelen Cumhur ve Millet ittifakları dışında olası bir 'Üçüncü Yol İttifakı' ile ilgili soruyu da yanıtlayan Temel, şöyle konuştu:

"Yan yana geldiğimiz tüm partilerle fikir birliğine ulaştığımız tek konu şudur: Her koşulda mücadele, her koşulda toplumu örgütleme ve her koşulda yan yana durma, toplumun biriken tepkisini, öfkesini tabii ki de demokratik yollarla protesto hakkını da yetkince kullandırarak yürütme. Bu güçler birlikte büyük mitingler, büyük yürüyüşler, büyük etkinlikler yapabilir."