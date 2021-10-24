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HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler - Son Dakika

HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler

24.10.2021 11:09

Halkların Demokratik Partisi, haklarında açılan kapatma davası sonucu kapılarına kilit vurulması durumunda olası planını hazırladı. Eğer bu senaryo gerçekleşirse partinin vekilleri ve örgütleri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP) ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nden (ESP) birine geçiş yapacak.

Halkların Demokratik Partisi için kritik günler yaşanıyor. Terör örgütleriyle bağlantılı olmakla suçlanan HDP hakkındaki kapatma davasında partinin kapatılması ihtimali de ağır basıyor. HDP, kapıya kilit vurulması durumunda ne yapacağını planladı. Eğer bu durum gerçekleşirse, alternatif partilere geçiş yapılacak.

"KAPATTIRMAYACAĞIZ" SLOGANINI KULLANACAKLAR

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde, "HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ön savunma kasım ayı başında verilecek. HDP'li hukukçular "kapattırmayacağız" sloganıyla çok kapsamlı bir savunma hazırlığı sürdürürken parti yönetimi de en kötü senaryoya karşı tedbir alıyor.

HDP'NİN BİLEŞENİ KONUMUNDALAR

Partinin kapatılması halinde dahi siyaset alanını "kesinlikle terk etmeyeceklerini", "seçmeni kesinlikle seçeneksiz" bırakmayacaklarını söyleyen parti yöneticileri "alternatif" olabilecek partileri de belirledi. HDP kulislerinde konuşulanlara göre olası bir kapatma durumunda partinin bileşeni olan 4 partiden birine geçiş yapılacak.

PARTİ İSİMLERİ BİLE BELLİ

Bu partilerin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP) ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) olduğu ifade ediliyor.

Siyasi Partiler Kanunu'na göre bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için, "İllerin en az yarısında (41 il) seçim gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması" gerekiyor. Bu partilerin de söz konusu yeterliliği elde etmek için ülke genelindeki teşkilatlanma çalışmalarına hız verildiği belirtiliyor." ifadesi kullanıldı.

HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler

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Son Dakika Politika HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler - Son Dakika
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