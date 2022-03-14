HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Milletvekili Seçimi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin, "Milletvekili seçimlerinde ittifak, resmen bu teklifle sonlandırılıyor." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık emekçilerinin taleplerini her dile getirdiklerinde hakaretlere, baskılara maruz kaldıklarını, onların tepkilerini demokratik şekilde iktidara duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Sağlık emekçilerinin Türkiye'nin onuru, yüz akı olduğunu belirten Beştaş, "Sağlık emekçilerinin iki günlük iş bırakma eylemini saygı ile karşılıyoruz." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle iktidarın "rüzgar gülü" gibi bir dış politika izlediğini ileri süren Beştaş, "Rüzgar nereye dönerse AKP iktidarının da yüzü oraya dönüyor. Erdoğan bu ara barışsever kesilmiş. Konuşmalarını dinlerken hayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İsrail ve Filistin halklarının geleceklerinin birbirine bağlı olduğunu düşünüyoruz"

Meral Danış Beştaş, geçen hafta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye geldiğini anımsatarak, HDP olarak İsrail'le diplomatik ilişkilere karşı olmadıklarını, bu ilişkilerin Filistin başta olmak üzere tüm Orta Doğu halklarının yararına olmasını istediklerini belirtti.

AK Parti iktidarının 10 yıldan fazla bir süredir İsrail-Filistin çatışmasını iç siyasete malzeme etmekten geri durmadığını ileri süren Beştaş, izlenen politikanın Filistin halkının kendi topraklarında özgürce yaşamasından uzak olduğunu iddia etti.

"CHP Genel Merkezi, Bolu Belediye Başkanı ile ilgili ne düşünüyor acaba?"

Beştaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, her gün yeni bir ırkçılık beyanı ile Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ettiğini söyledi.

Özcan'ın, mültecilere karşı, Kürtlere karşı ırkçı yaklaşımını herkesin duyduğunu, dün de HDP'yi etiketleyerek bir paylaşımda bulunduğunu anımsatan Beştaş, şöyle devam etti:

"Kendisini muhatap almıyorum ama Genel Merkezlerine seslenmek istiyorum: Genel başkan düzeyinde Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması çağrıları yapılırken, AİHM'in kararı ortadayken CHP Genel Merkezi Bolu Belediye Başkanı ile ilgili ne düşünüyor acaba? Sadece Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını sosyal medyada paylaştığı için bir emekçi kadının işten atılmasını nasıl karşıladılar?"

"Barajın MHP için indirildiğini sağır sultan bile duydu"

Meral Danış Beştaş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Milletvekili Seçimi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini de eleştirdi.

Teklifin, ittifaklara karşı bir hamle olduğunu ileri süren Beştaş, "Barajın MHP için indirildiğini sağır sultan bile duydu. Kendi iktidarlarını garanti altına alabilmek için epeyce düşünmüşler. Bu teklif ile ittifaklar bitiyor. İttifaktaki her parti, kendi aldığı oy milletvekili seçimine yetiyorsa milletvekili çıkarabilecek. Milletvekili seçimlerinde ittifak, resmen bu teklifle sonlandırılıyor." dedi.