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HDP Grup Başkanvekili Oluç, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

HDP Grup Başkanvekili Oluç, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

13.12.2021 15:56
HDP Grup Başkanvekili Oluç, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Merkez Bankasının, son bir haftadır yaptığı bütün müdahalelerin, başarısız olduğunu ileri sürdü.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Merkez Bankasının, son bir haftadır yaptığı bütün müdahalelerin, başarısız olduğunu ileri sürdü.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçenin tüm öngörüleri ve değerlendirmelerinin çöktüğünü savunarak, "Bu çökmüş bütçe revize edilmeden Adalet ve Kalkınma Partisi, MHP oylarıyla geçecek olursa, kabul edildiği andan itibaren kadüktür." dedi.

Bütçenin, mutlaka revize edilmesi gerektiğini ifade eden Oluç, iktidarın bu revizyondan kaçınamayacağını söyledi.

Merkez Bankasının döviz kuruna doğrudan müdahalesine ilişkin Oluç, "Merkez Bankasının bu müdahaleleri, son bir haftadır yapılan bütün müdahaleler başarısız olmuştur. Doların düşürülmesi, ateşin söndürülmesi doğrultusunda kesinlikle sonuç alınamamıştır. Ama başka bir sonuç alınmıştır; birileri çok büyük haksız kazanç elde etmiştir." ifadelerini kullandı.

Oluç, Merkez Bankasının, kendisinin olmayan dolarları sattığını öne sürerek, şöyle devam etti:

"Merkez Bankasında dolar yok ki. Merkez Bankası, yüksek faizle borçlanıyor. O dolarları satıyor, müdahale ediyor. Bankaların emanet dolarlarını satıyor ama sonuç alınamıyor. Uçup gidiyor bu dolarlar. Büyük bir hırsızlık, peşkeş operasyonu var ortada. Bu peşkeş operasyonunu yürüten Merkez Bankasıdır. Merkez Bankası, ne kadar döviz satımı yaptınız son hafta içinde? Satım yapılan bu döviz için piyasadan ne kadar faizle borçlandınız? 100 bin dolar üstü dolar bozduranlar, dolar satın alanlar kimlerdir? Kime peşkeş çekiyorsunuz? Bu soruların cevabı verilmezse, her biri yargılama konusu olacak konular. Numan Kurtulmuş'un yaptığı 'ahlaksızlık' açıklamasıyla bu yaşananları karşılaştıralım. Sayın Kurtulmuş, 'ahlaksız' neymiş açıklayın şimdi."

"(Bitersek hep beraber biteceğiz) lafı doğru değil"

Halkın Türk lirasına güvenmediğini, her an yoksullaştığını kaydeden Oluç, geçmişte haftada bir olan devalüasyonun, son 6 aya bakıldığında yarım saatte, 45 dakikada bir olduğunu savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin." dediğini anlatan Oluç, "İtiraf; Hazine ve Maliye Bakanı 'Güvenilmiyor bize' diyor. Diyor ki; 'Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber.' Adalet ve Kalkınma Partisi-MHP iktidarı bitince hep beraber bitmiş olmayacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ve MHP koalisyonu bitmiş olacak, Türkiye bitmeyecek. Siz, Türkiye değilsiniz. Türkiye'nin tamamı değilsiniz. 'Bitersek hep beraber biteceğiz' lafı doğru değil. Biterseniz Türkiye kazanacak." dedi.

-"Merkez Bankası Başkanı affını iste"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları müdürleri ile görüşeceğini kaydeden Oluç, "Bu ne demek; Merkez Bankası Başkanı ve kamu bankası müdürlerine ekonomi için direktifler verecek demek. Yani yeni bir kriz durumuyla karşı karşıyayız. Daha beter hale getireceksiniz ekonomiyi, bugün yapacağınız görüşmede." yorumunu yaptı.

Oluç, bu ekonomi modelinin yeni olmadığını iddia ederek, "Bu ekonomi modeli; 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Kenan Evren'in tank paletleriyle bu ülkede uygulanmış olan ekonomi modelidir. Yeni değil. Siz şimdi askeri diktatörlük dönemi ekonomi modeline tekrar döndünüz. Eski modeli uygulamaya çalışıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankasının yıl sonu dolar tahminini tutturamadığını belirten Oluç, "Merkez Bankası Başkanı affını iste. Daha fazla orada rezil rüsva olmayın, affınızı isteyin. İstifa edemiyorsunuz ya affınızı isteyin." dedi.

İktidarın sosyal medyayı hedef aldığını ileri süren Oluç, "Sosyal medya olmamış olsaydı, bu toplum, iktidarın dipsiz medyasının dipsiz yalanlarıyla baş başa kalacaktı. Siz, onun için sosyal medyayı demokrasi düşmanı ilan ediyorsunuz. Sosyal medyayı susturabilmek için hazırlıklar içinde olduğunuzu biliyoruz. Toplumsal ve siyasal muhalefet olarak bunu asla kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Merkez Bankası, Ekonomi, dolar, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Grup Başkanvekili Oluç, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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