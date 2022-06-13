HDP'li Beştaş'tan Meral Akşener'in Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşe ilişkin paylaşımına tepki Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Beştaş'tan Meral Akşener'in Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşe ilişkin paylaşımına tepki Açıklaması

13.06.2022 14:59
HDP'li Beştaş'tan Meral Akşener'in Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşe ilişkin paylaşımına tepki Açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kadıköy'deki izinsiz toplu yürüyüşe ilişkin paylaşımına tepki göstererek, "Meral Hanım muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kadıköy'deki izinsiz toplu yürüyüşe ilişkin paylaşımına tepki göstererek, "Meral Hanım muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin. İçişleri Bakanlığına mı özeniyor?" dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Gemlik yürüyüşü için İstanbul'da toplandıklarını, partisinin Meclis grubunun ağırlıklı bölümünün de İstanbul'da olduğunu anımsattı.

Meral Danış Beştaş, Kadıköy'de izinsiz toplu yürüyüşe ilişkin, Meral Akşener'in, sosyal medya hesabından, " Kadınlar Günü'nde bile gösteri izni vermeyenlerin ilginç bir şekilde göz yumduğu Kadıköy'deki terör propagandasında, polisimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Huzurumuz için çalışan evlatlarımıza el kaldıranlar için acilen gerekli adımların atılmasını bekliyoruz." şeklindeki paylaşımına tepki gösterdi.

Akşener'in artık bir karar vermesi gerektiğini ifade eden Beştaş, şöyle konuştu:

"Sayın Akşener 'Kadınlar yürütülmüyor' derken bizler sanki orada özgürce yürümüşüz demeye getiriyor. Sayın Akşener, dün konuşulmasına bile izin vermediler. Meral Hanım muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin. İçişleri Bakanlığına mı özeniyor? Hakikaten şaşırmamak mümkün değil. Eğer muhalefette olmak, güçlü bir muhalefet yapmak istiyorsa Kürt düşmanlığını körükleyen söylemlerden ve politikalardan uzak durması lazım. Evet, gençler ölmesin, savaş bitsin, savaşa karşıtlık temelinde tecrit bitsin diye yapılan etkinlikten rahatsızlık duyulması ciddi kaygı vericidir bizim için. Bu siyaseti halk çok iyi görüyor. Muhalefete de soruyoruz; tecrit var mı yok mu? Varsa neden var? Bunun cevabını istiyoruz. İşkenceyi onaylıyorlar mı onaylamıyorlar mı? Siz savaş politikasının mı yoksa çözümün mü yanındasınız?"

YORUMLAR
500
Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz Kadıköy'de skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekil polise yumruk attı Kadıköy'de skandal görüntüler! Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekil polise yumruk attı
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Meral Akşener, Kadıköy, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Beştaş'tan Meral Akşener'in Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşe ilişkin paylaşımına tepki Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:09 Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı
14:37 Oğulları silahla vurularak öldürülmüştü! Aile organlarını bağışlamaya karar verdi
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
14:28 Yeni çıplak vatandaş vakası Güngören'den! Önüne çıkan ağaçları tekmeliyor
14:26 Bergüzar Korel, "İmkanı olan Londra'ya gelsin" sözlerinden sonra gelen eleştirileri tiye aldı: Arka planda uşaklarım var
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
14:21 Yunan vekil Kranidiotis'den skandal Türkiye paylaşımı: Bize saldırırsa onları balıklara yem yaparız
14:17 Merakla beklenen haberi verdi! Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız
14:16 Fenerbahçe ile Ümit Özdağ arasındaki kriz tırmanıyor! Zafer Partisi liderinden yanıt geldi
14:14 EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 15:18:27. #1.13#
SON DAKİKA: HDP'li Beştaş'tan Meral Akşener'in Kadıköy'deki izinsiz yürüyüşe ilişkin paylaşımına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement