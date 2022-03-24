HDP'li Gergerlioğlu: "Cezaevlerinde hak ihlalleri devam ediyor" - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevlerinde hak ihlalleri devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şervan Can Güder'in ölümünün şüpheli olduğunu savunarak, "Hem şüpheli ölümle ilgili hem de hastaneden mezarlığa kadar cenaze aracı neden verilmediğine dair tatminkar bir açıklama yapılması gerektiğinin altını çiziyorum." dedi.

"Cezaevlerinde hak ihlalleri devam ediyor" diyen Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını belirterek, bunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, " Sincan Cezaevi'nden 500 kişi Diyarbakır, Van, Erzurum cezaevlerine sürgün edilmiş nakledilmek suretiyle. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Mahpusa bir ceza çektiriyorsun fakat yakını Ankara'da oturuyor, Sincan'a gidip ziyaret ediyor sen onu kalkıp Van'a sürüyorsun. Bu insanlar, yıllardır oturdukları evlerden Van, Erzurum, Diyarbakır'a taşınmak zorunda kalıyorlar. En az 500 kişi şu ana kadar nakledildi." ifadesini kullandı.