HDP'li Gergerlioğlu, şehit Kaymakam Safitürk'ün gerçek faillerinin gizlendiğini iddia etti

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesi olayının gerçek faillerinin gizlendiğini öne sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılında Mardin Derik Kaymakamlığına düzenlenen terör saldırısında Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edildiğini anımsattı.

Safitürk'ün faili olarak yargılanan Şerif Mesutoğlu'nun saldırıyla alakasının olmadığını defalarca söylediğini ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını ifade eden Gergerlioğlu, "Şehit Kaymakam'ın ailesi bile Şerif Mesutoğlu'nun olayın faili olmadığını düşünmektedir. Şehit kaymakamın kardeşi Haydar Safitürk, olayın birtakım karanlık güçler tarafından gerçekleştirildiğini söylemektedir." dedi.

Gergerlioğlu, olay sonrasında olay yerinde inceleme yaptırılmadığının iddia edildiğini belirterek, "Şehit kaymakamın ailesi kendi çabalarıyla yaptığı araştırmada önemli bulgulara ulaşmış. Safitürk'ün, sığınmacıların kaldığı çadır kentte toplanan ve kayıp yardım paralarının araştırmasını yaparken saldırıya uğradığını düşünüyorlar. Aile Şerif Mesutoğlu'nun gerçek katil olduğuna inanmıyor. Bu cinayeti örtbas etmeyin. Gizlenen gerçek faillerin artık ortaya çıkarılması gerekiyor." diye konuştu.