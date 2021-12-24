HDP'li Kaçmaz: "Cezaevleri artık tabutların çıktığı bir noktaya gelmiş durumda" - Son Dakika

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, "Sadece 10 gün içerisinde 5'i ağır hasta mahpus olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi. Yani cezaevleri artık aslında tabutların çıktığı bir noktaya gelmiş durumda." dedi.

Kaçmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1948 yılından bu yana 10 Aralık'ın Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlandığını anımsatarak, "Ancak Türkiye'de maalesef ki aralık ayı bir matem ayı olarak hepimizin hafızalarında bir gerçek olarak yerini almış durumda." ifadesini kullandı.

Cezaevlerindeki hak ihlallerinin devam ettiğini ileri süren Kaçmaz, kendilerine her gün hak ihlallerine ilişkin bilgilerin ulaştığını söyledi.

Cezaevlerinde yaşananlara ilişkin bazı olaylar anlatan Kaçmaz, "Sadece 10 gün içerisinde 5'i ağır hasta mahpus olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi. Yani cezaevleri artık aslında tabutların çıktığı bir noktaya gelmiş durumda." görüşünü savundu.