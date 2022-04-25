HDP'li Kaçmaz: "TBMM'de çocuk ihtisas komisyonu kurulması elzemdir" - Son Dakika

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, TBMM'de çocuklarla ilgili bir ihtisas komisyonu kurulmasının elzem olduğunu söyledi.

Kaçmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan'da çocukları yarının yetişkinleri ya da yarının sahipleri olarak değil, geçmişin, bugünün ve yarının toplumsal özneleri olarak gördüklerini ifade etti.

Çocukların karar süreçlerine katılım haklarının yarının değil bugünün meselesi olduğunu belirten Kaçmaz, "Bir mizansen ile koltuklara oturtulan çocuklar bir gün değil her gün varlar. Çocuklar birkaç dakikalığına koltuğa oturtuluyor, böylece her sene çocuklar bu törenlerin nesnesi haline getiriliyor." dedi.

Kaçmaz, çocukların "geleceğin yöneticileri" şeklinde konumlandırılarak karar alma süreçlerinden dışlandıklarını öne sürdü.

TBMM'de çocuklara yönelik bir ihtisas komisyonu bulunmadığını dile getiren Kaçmaz, "Toplumsal infial yaratan olayların araştırma komisyonu ya da alt komisyonu oluşturuluyor. Çocukların gerçek sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda herhangi bir politika geliştirilmiyor." diye konuştu.

"TBMM'de çocuk ihtisas komisyonu kurulması elzemdir." ifadesini kullanan Kaçmaz, bu konuyla ilgili geçen hafta TBMM Başkanlığına kanun teklifi sunduklarını anımsattı. Kaçmaz, "Bu komisyon derhal kurulmalı ve çocukların karşı karşıya olduğu sorunlar ivedilikle tespit edilmeli ve çözülmelidir." dedi.