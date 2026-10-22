Hedef Portföy'ün 18 fonu tasfiye edildi, 10 bin 8 hesaba 8,9 milyar lira ödendi

Hedef Portföy'ün 18 fonu tasfiye edildi, 10 bin 8 hesaba 8,9 milyar lira ödendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanlığı, Hedef Portföy'ün 18 fonunun tasfiyesinin tamamlandığını ve 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Açıklamaya göre ödemeler, tasfiyesi tamamlanan 18 fon kapsamındaki 10 bin 8 hesaba yapıldı.
İletişim Başkanlığı: "Hedef Portföy'ün 18 fonunun tasfiyesi tamamlandı, 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar lira ödeme yapıldı."
Kaynak: İHA
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