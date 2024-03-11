Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhanlılarla Buluştu

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, Hekimhan Kocaözü Mahallesi'nde vatandaşlarla gelerek, "Hekimhan'da sorunları ve çözüm yollarını biliyoruz" dedi.
Son günlerde her biri miting havasında gerçekleşen toplantılarla Hekimhanlı hemşerileri ile buluşan, MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, son olarak Kocaözü'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin toplantısına katıldı.
Toplantıda söz alan MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici, Hekimhan'nın değişim isteğini sahada gördüklerini ifade ederek, "Cumhur İttifakı adayımız Memet Tabaroğulları'nı sahip çıkarsak, Hekimhan'ı projeleri ile ayağa kaldıracaktır. Artık Hekimhan için değişimin zamanı gelmiştir" dedi.
AK Parti İlçe Başkanı Salim Akyüz ise konuşmasında, "Sahada büyük bir heyecan var. Hekimhan artık sıkıntılı günleri geride bırakacak ve Cumhur İttifakı'nın hizmetleri ile tanışacak" ifadelerine yer verdi.
"Sorunları ve çözüm yollarını biliyoruz"
"Sandığa gittiğinizde Hekimhan'ın ve çocuklarınızın geleceğini düşünerek oy verin" ifadeleri ile konuşmasına başlayan Cumhur İttifakı'nın MHP'li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, toplantıya gösterdikleri ilgiden dolayı Hekimhanlılara ve Kocaözülülere teşekkür etti. Tabaroğulları, "Biz bir yola çıktık. Hekimhan'a hizmet etmek ve Hekimhan'ımızı gerçekleştireceğimiz projelerle yaşanabilir, insanlarının mutlu olduğu bir şehir haline getireceğiz. Mahalle Mahalle dolaşıyoruz, insanlarımızın elini sıkıp dertlerini ve isteklerini dinliyoruz. Hekimhan'nın sorunlarını ve çözüm yollarını biliyoruz. Cumhur İttifakı'nın hizmet gücünü Hekimhan'a getirmek istiyoruz. Merkezi yönetimle, yani iktidarla uyum içerisinde çalışacak güçlü bir Hekimhan Belediyesi, Hekimhan'nın geleceğini değiştirecektir. 31 Mart bu açıdan büyük önem taşıyor. Görev alırsak 5 yılda Hekimhan bölgesinin cazibe merkezi olacak hizmetlerle buluşacak" şeklinde konuştu.
Tabaroğulları, konuşmasında 1930'lu yıllarda yapılan demiryolunun altından geçilerek ulaşımın sağlandığı Kocaözü ve Girmana'ya ulaşımı rahatlatmak için modern bir üst geçit yapma sözü verdi. Kesikköprü'nun ulaşımda yaşadığı sıkıntıları da bildiklerini ifade eden Tabaroğulları, Kesikköprü'yü kesintisiz geniş ve modern bir köprü projesiyle rahatlatacaklarını, Kocaözü'nde alt yapıdaki asbestli boruların değiştirileceği, yolların yenileneceği ve her evin önüne kadar parke taşı döşeneceğini sözlerine ekledi. - MALATYA
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