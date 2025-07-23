Herzog, Gazze'yi Ziyaret Etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ni ilk kez ziyaret ederek, İsrailli askerlerle bir araya geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'ni ziyaret etti. Herzog, 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez ziyaret ettiği Gazze'de İsrailli askerlerle bir araya geldi. İsrail'in Gazze'de uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini iddia eden Herzog, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik devam eden çabalara değindi. Herzog, "Esirlerimizi geri getirmek için savaşıyorsunuz, bu en önemli görev. Şu anda sizin ve Şerit'te savaşan herkesin eylemleri sayesinde yoğun müzakereler sürüyor. Rehinelerimizi eve getirecek olanlar sizlersiniz" dedi.

Gazze'deki ABD ile İsrail tarafından desteklenen sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı (GHF) da ziyaret eden Herzog, "Burada uluslararası hukuka uygun olarak hareket ediyor ve insani yardım sağlıyoruz" ifadelerini kullanarak, İsrail ordusunun yardım bekleyen sivillerin üzerine ateş açtığını reddetti. Söz konusu yardımları sabote edenin Hamas olduğunu iddia eden Herzog, "Bu yardımı sabote etmeye çalışanlar, Hamas ve onun destekçileridir. Onlar, bize zarar verebilecek altyapıyı yıkmamızı engellemek için her şeyi yapmaya hazır" dedi. - GAZZE