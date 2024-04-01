Hindistan Başbakanı Kejriwal Rüşvet Davasında Gözaltında Tutulacak

Hindistan'da Aam Aadmi Partisi'nin lideri ve Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal'in içki taşeronlarından 1 milyar rupi (12 milyon dolar) rüşvet almakla suçlandığı davada, mahkeme başbakanın 15 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına karar verdi.
Hindistan'da genel seçimlere günler kala ortaya atılan rüşvet iddiası ortalığı karıştırdı. Muhalefet partisi Aam Aadmi'nin lideri ve Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, içki taşeronlarından 1 milyar rupi (12 milyon dolar) rüşvet alma suçlamasıyla bugün mahkemeye çıkarıldı. Yeni Delhi Mahkemesi, Federal İcra Müdürlüğü tarafından 21 Mart'ta gözaltına alınan Kejriwal'in gözaltı süresinin 15 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi.
Kararın ardından Aam Aadmi Partisi tarafından yapılan açıklamada, Kejriwal'in Delhi başbakanı olarak kalmaya devam edeceği bildirildi.
Aam Aadmi Partisi, Hindistan'da 19 Nisan'da başlayacak genel seçimlerde iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) ana rakibi olan muhalefet ittifakı INDIA'nın içinde yer alıyor. Muhalefet partileri Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin rakiplerini taciz etmek ve zayıflatmak için federal soruşturma kurumlarını kötüye kullandığını iddia ederek, kilit isimlere yönelik baskın, tutuklama ve yolsuzluk soruşturmalarını işaret ediyor.
Hindistan Başbakanı Modi'nin partisi ise, muhalefeti hedef almak için güvenlik güçlerinin kullanıldığı iddiasını reddederek, kurumların bağımsız hareket ettiğini belirtiyor. - YENİ DELHİ
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, aziz milletin sandık vasıtasıyla verdiği mesajın önemli olduğunu belirtti. Bahçeli, Türkiye'yi yöneten iktidarın değişmediğini vurgulayarak, erken seçim yaygarası koparan çevrelerin aymazlık ve ahlaki çarpıklık içinde hareket ettiğini ifade etti. Ayrıca, MHP'nin seçim sonuçlarını başarı olarak değerlendirdiğini ve mücadelesinin süreceğini söyledi.
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminde Ayşe Yılmaz Gönen, Sarıgöl merkezin ilk kadın muhtarı olarak seçildi. Gönen, seçim öncesi projeleri arasında öğrencilere burs desteği, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımların adil dağıtımı ve bir çocuk bir dilek projesi gibi çalışmaları olduğunu belirtti.
Bir sığınmacının sokak röportajını alıntılayarak seçim sonuçlarını yorumlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye'de biraz daha kalacaksın anlaşılan. Türk halkı dün verdiği oylar ile senin gitmeni öncelikli mesele olarak görmediğini gösterdi. Hatta önümüzdeki süreçte dünyanın dört bir yanından arkadaşların da ülkemize gelmeye devam edecek. Her gelen zaten gittikçe azalan kaynaklarımızı kullanacak" ifadelerine yer verdi.
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