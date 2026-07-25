Hindistan Eğitim Bakanı İstifa Etti - Son Dakika
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Hindistan Eğitim Bakanı İstifa Etti

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Sınav soruları sızdırıldığı için istifa eden Pradhan, gençlerin taleplerine saygı gösterdi.

Hindistan Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan, sınav sorularının sızdırılmasına karşı Haziran ayından bu yana düzenenlen protestolar sonucu istifa etti.

Hindistan'da sınav sorularının sızdırılmasına karşı Haziran ayından beri gerçekleştirilen protestolar istifa getirdi. Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden istifa ettiği duyurdu. Pradhan, "Jantar Mantar'da ve ülke genelinde ortaya çıkan durumu göz önünde bulundurarak ulusal çıkarlara aykırı güçlerin bu durumdan faydalanmaması için Başbakan Narendra Modi'ye istifa mektubumu gönderdim. Gençlerin duygularına ve meşru beklentilerine derin saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. Protestoların ana merkezi olan başkent Yeni Delhi'deki Jantar Mantar alanı kutlamalara sahne oldu. Binlerce genç zafer sloganları atıp dans etti. Gösterilere öncülük eden gençlerin oluşturduğu Hamam Böceği Halk Partisi (CJP) hareketi, protestolara son vereceğini açıkladı. Gençlerin hareketini desteklemek için 26 gün boyunca açlık grevi yapan aktivist Sonam Wangchuk da yaptığı paylaşımda, Pradhan'ın istifasının "barışın, sabrın ve azmin zaferi" olduğunu dile getirdi.

İstifaya yol açan sızıntı

Protestocular, Mayıs ayında tıp fakültesi giriş sınavının soru kağıdının sızdırılması nedeniyle Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep ediyordu. Sızıntı nedeniyle sınav sonuçları iptal edilmiş, 2 milyon genç yeniden sınava girmek zorunda kalmıştı. Protestolar bu hafta yoğunlaşırken, pazartesi günü polisin onlarca öğrenciyi yaralaması, copla müdahalede bulunması ve parlamentoya yürüyen protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması öfkeyi arttırmıştı. Başbakan Modi yaptığı açıklamada, sınav sorularının sızdırılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek sert önlemler alacağını söylemişti. Ancak protestocular, eğitim bakanı istifa etmedikçe geri adım atmayacaklarını belirtmişti.

57 yaşındaki Pradhan, 2021'den beri eğitim bakanı olarak görev yapıyordu.

Hamam Böceği hareketi

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Surya Kant'ın 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bazı aktivistleri ve işsiz gençleri "hamamböcekleri" ve "toplumun parazitleri" olarak nitelendirmişti. Gençler ise tepki olarak "Hamam Böceği Halk Partisi" ismiyle yeni bir hareket kurmuştu.

Kaynak: İHA

Hindistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hindistan Eğitim Bakanı İstifa Etti - Son Dakika

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