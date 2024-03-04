Hisarcık AK Parti İlçe Başkanlığı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanlığınca koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Düğün Salonundaki İlçe koordinasyon toplantısına, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Genel Meclisi adayları Ahmet Çümen, Fatih Tekin, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve partililer katıldı.
Toplantıya iştirak eden AK Parti İl Başkanı, Milletvekilleri, Belediye Başkanı ve partililere teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut," İlçemizin ve çocuklarımızın geleceği için hep birlikte yorulmadan çalışmaya kararlıyız. Hisarcık kazanmaya devam edecek" dedi. - KÜTAHYA
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YSK üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender, Adıyaman'da seçim öncesi yapılan çalışmaları incelemek ve vatandaşların rahat oy kullanmalarını sağlamak amacıyla toplantı düzenledi. Yapılan toplantıda, deprem bölgesinde oy kullanacak seçmenlerin mağduriyet yaşamamaları için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.
Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Şehitleri için düzenlediği vefa yürüyüşünde İstanbul'dan yola çıkarak 4 günde Tekirdağ'a ulaştı. Gümüş, yürüyüş boyunca vatandaşların ve araçların sevgi gösterileriyle karşılaştığını belirtti.
Akdeniz Belediye Meclisi, Mart ayı ilk toplantısında çeşitli konuları görüşerek karara bağladı. Toplantıda, belediye hissesinin satışı, müzik festivaline maddi destek ve imar planı değişiklikleri gibi konular ele alındı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, Muratpaşa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Menderes Dal ile birlikte Antalya Toptancı Hali'nde, komisyon ve üreticilerle bir araya geldi.
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