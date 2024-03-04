Hisarcık AK Parti İlçe Başkanlığı Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

Hisarcık AK Parti İlçe Başkanlığınca koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonundaki İlçe koordinasyon toplantısına, AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İl Genel Meclisi adayları Ahmet Çümen, Fatih Tekin, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve partililer katıldı.

Toplantıya iştirak eden AK Parti İl Başkanı, Milletvekilleri, Belediye Başkanı ve partililere teşekkür eden AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut," İlçemizin ve çocuklarımızın geleceği için hep birlikte yorulmadan çalışmaya kararlıyız. Hisarcık kazanmaya devam edecek" dedi. - KÜTAHYA