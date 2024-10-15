Hizbullah'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hizbullah'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, İsrail'e saldırıları durdurması ve ateşkes çağrısında bulundu.

15.10.2024 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım bugün gerçekleştirdiği konuşmasında, "İsraillilere söylüyorum. Çözüm, saldırıları durdurmak. Çözüm ateşkes" dedi.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım gerçekleştirdiği konuşmasında İsrail'e yönelik saldırılar hakkında konuştu. İsrail'e yönelik saldırıların meşru olduğunu ifade eden Kasım, "İsraillilere söylüyorum. Çözüm, saldırıları durdurmak. Çözüm ateşkes. Ateşkesten sonra, İsrailli yerleşimciler kuzeye dönebilir" dedi. İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarına devam etmesi durumunda kuzeydeki 2 milyondan fazla İsraillinin sürekli bir tehdit altında olacağını kaydeden Kasım, "Direniş yenilmeyecek çünkü bu toprakların sahibi onlar. Onurlu bir şekilde savaşacak ve ölecekler. Zafer sabırla gelecek" ifadelerini kullandı.

"Direnişimizin meşru olduğunu düşünüyoruz"

Hizbullah'ın İsrail ile olan çatışmasının Filistin için verilen mücadeleden ayrı tutulmaması gerektiğini kaydeden Naim Kasım, "Direnişimizin meşru olduğunu düşünüyoruz. Kendi toprakları için mücadele edenler Filistinlilerdir. Onları destekleyeceğiz. İsrail ile karşı karşıya gelmezsek yayılmacı amaçlarına ulaşacaklar" diye konuştu.

ABD'yi, İsrail'in bölgede işlediği "acımasız" suçlara yardım etmekle suçlayan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, "En büyük şeytan ABD, yeni bir Orta Doğu istiyor. Netanyahu da aynı şeyi istiyor. Bu da ABD ve İsrail'in bu soykırımı 'bilerek' işlediği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"İsrail, tüm Arap ve Müslüman topraklarını kontrol etmek istiyor"

İsrail'in tüm Müslümanları kontrol etmek istediğini sözlerine ekleyen Kasım, "İsrail, bölge için gerçek bir tehdit oluşturan saldırgan. İşgalini genişletmek istiyor ve İsrail, onlar için yeterli değil. İsrail, tüm Arap ve Müslüman topraklarını kontrol etmek istiyor" dedi.

Kasım, İsrail'in "soykırım politikası" yürüttüğünü kaydetti. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hizbullah'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 18:35:57. #1.11#
SON DAKİKA: Hizbullah'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.