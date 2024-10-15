Hizbullah'dan İsrail'e Ateşkes Çağrısı

Politika

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım bugün gerçekleştirdiği konuşmasında, "İsraillilere söylüyorum. Çözüm, saldırıları durdurmak. Çözüm ateşkes" dedi.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım gerçekleştirdiği konuşmasında İsrail'e yönelik saldırılar hakkında konuştu. İsrail'e yönelik saldırıların meşru olduğunu ifade eden Kasım, "İsraillilere söylüyorum. Çözüm, saldırıları durdurmak. Çözüm ateşkes. Ateşkesten sonra, İsrailli yerleşimciler kuzeye dönebilir" dedi. İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarına devam etmesi durumunda kuzeydeki 2 milyondan fazla İsraillinin sürekli bir tehdit altında olacağını kaydeden Kasım, "Direniş yenilmeyecek çünkü bu toprakların sahibi onlar. Onurlu bir şekilde savaşacak ve ölecekler. Zafer sabırla gelecek" ifadelerini kullandı.

"Direnişimizin meşru olduğunu düşünüyoruz"

Hizbullah'ın İsrail ile olan çatışmasının Filistin için verilen mücadeleden ayrı tutulmaması gerektiğini kaydeden Naim Kasım, "Direnişimizin meşru olduğunu düşünüyoruz. Kendi toprakları için mücadele edenler Filistinlilerdir. Onları destekleyeceğiz. İsrail ile karşı karşıya gelmezsek yayılmacı amaçlarına ulaşacaklar" diye konuştu.

ABD'yi, İsrail'in bölgede işlediği "acımasız" suçlara yardım etmekle suçlayan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Kasım, "En büyük şeytan ABD, yeni bir Orta Doğu istiyor. Netanyahu da aynı şeyi istiyor. Bu da ABD ve İsrail'in bu soykırımı 'bilerek' işlediği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"İsrail, tüm Arap ve Müslüman topraklarını kontrol etmek istiyor"

İsrail'in tüm Müslümanları kontrol etmek istediğini sözlerine ekleyen Kasım, "İsrail, bölge için gerçek bir tehdit oluşturan saldırgan. İşgalini genişletmek istiyor ve İsrail, onlar için yeterli değil. İsrail, tüm Arap ve Müslüman topraklarını kontrol etmek istiyor" dedi.

Kasım, İsrail'in "soykırım politikası" yürüttüğünü kaydetti. - BEYRUT