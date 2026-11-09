Holguin Erenköy'ün masada olmadığını açıkladı; Rum tarafı tepki gösterdi - Son Dakika
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Holguin Erenköy'ün masada olmadığını açıkladı; Rum tarafı tepki gösterdi

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BM Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin, üçlü görüşme öncesinde Kıbrıs Türk tarafının Erenköy'den yeni geçiş noktasına sıcak bakmadığını ve masada olmadığını söyledi. Erenköy'ün kapsam dışı kalması Rum tarafında tepki yarattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin üçlü görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının Erenköy üzerinden yeni bir geçiş noktası açılmasına sıcak bakmadığını ve bu seçeneğin müzakere masasında bulunmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Rum Politis gazetesine konuşan Holguin, yeni geçiş noktalarının açılmasına yönelik müzakerelerde Haspolat, Kiracıköy-Pirhan-Eğlence, Akıncılar-Limbiya ve Kamboş-Gemikonağı güzergahlarının ele alındığını söyledi. Erenköy güzergahının görüşmelerde hiçbir zaman gündeme gelmediğini belirten Holguin, Kıbrıs Türk tarafının Erenköy üzerinden yeni bir geçiş noktası açılmasına sıcak bakmadığını ve bu seçeneğin müzakere masasında bulunmadığını belirtti.

Dört yeni geçiş noktasının açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, ancak taraflardan henüz kesin onay alınamadığını kaydeden Holguin, bugün yapılacak üçlü görüşmede uzlaşı sağlanması halinde yeni geçiş noktalarına ilişkin açıklama yapılabileceğini belirtti.

Erenköy güzergahının müzakere kapsamı dışında tutulması ise Rum tarafında tepkiye neden oldu.

Kaynak: İHA
PolitikaErenköyKıbrısDünyaSon Dakika

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