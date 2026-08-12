Başkan Kepenek, CHP Denizli İl Başkanı Oran’a ziyaret etti - Son Dakika
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Başkan Kepenek, CHP Denizli İl Başkanı Oran’a ziyaret etti

Başkan Kepenek, CHP Denizli İl Başkanı Oran’a ziyaret etti
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Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Denizli İl Başkanı Ayhan Oran'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede partinin geçmişi, bugünü ve geleceği değerlendirildi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Denizli İl Başkanı Ayhan Oran'ı Topraklık Mahallesi'ndeki il başkanlığı binasında ziyaret ederek il yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede geçmiş, bugün ve geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Ayhan Oran'ı, Topraklık Mahallesi'nde bulunan CHP Denizli İl Başkanlığı binasındaki makamında ziyaret etti.

Ziyarette CHP Denizli İl Yönetimi ile bir araya gelen Başkan Kepenek, Denizli'nin ve partinin bugününü ve geleceğini değerlendirdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kepenek, "Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanımız Ayhan Oran'ı, yıllar sonra baba ocağımız CHP'nin İl Başkanlığı binasında ziyaret ettik. İl yönetimimizle birlikte bir araya gelerek geçmişi yad ettik, bugünümüzü ve geleceğimizi konuştuk. Baba ocağımızda bizleri bir araya getiren bu güzel buluşma için İl Başkanımız Sayın Ayhan Oran ve değerli yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Kepenek, CHP Denizli İl Başkanı Oran’a ziyaret etti - Son Dakika

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