Hristodulidis görüşme öncesi 19 önerideki konularda Türk tarafının cevabını bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hristodulidis görüşme öncesi 19 önerideki konularda Türk tarafının cevabını bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

GKRY lideri Hristodulidis, Erhürman ve Holguin ile yapılacak üçlü görüşme öncesi, ele alınacak konuların Rum tarafının sunduğu 19 öneri arasında olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Hristodulidis, bu konularda Kıbrıs Türk tarafının cevabını beklediklerini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile gerçekleştirilecek üçlü görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, muhtemel bir açıklamada yer alması öngörülen başlıkların Rum tarafınca önerildiğini ve kabul edildiğini belirterek, "Şimdi Kıbrıs Türk tarafının bu konulardaki cevabını bekliyoruz" dedi.

Lefkoşa'da düzenlenen Economist toplantısına gelişi sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Rum lider, üçlü görüşme öncesinde olumlu bir yaklaşım içerisinde olduğunu belirterek, görüşmelerde ele alınacak konuların Rum tarafının daha önce sunduğu 19 öneri arasında yer almasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

GKRY liderliği Basın Ofisi Direktörü Victor Papadopoulos geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinde müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik girişimlerin kritik bir aşamada bulunduğunu belirtmişti.

Kaynak: İHA
PolitikaKıbrısDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Köydeki tartışma kanlı bitti 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı Köydeki tartışma kanlı bitti! 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada
13:13
Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye için Latince mesaj: Festina lente
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var
12:58
Osimhen yine milli arada yok Nijerya’da rahatsızlık iddiası
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın “Birikim“ dediği para için 27 yıl gerekiyor
Fatma Betül Sayan Kaya'nın "Birikim" dediği para için 27 yıl gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 13:22:28. #7.13#
SON DAKİKA: Hristodulidis görüşme öncesi 19 önerideki konularda Türk tarafının cevabını bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android