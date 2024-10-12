HÜDA PAR'dan İsrail'e Yasa Teklifi - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR'dan İsrail'e Yasa Teklifi

HÜDA PAR\'dan İsrail\'e Yasa Teklifi

HÜDA PAR, savaşmaya giden Türk-İsrailli vatandaşların çıkarılmasını talep etti.

12.10.2024 14:02
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Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel İdare Kurulu Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, Hem Türk hem İsrail vatandaşı olan bazı kişilerin Filistin'e yönelik yapılan saldırılara katıldığını belirterek, "Bu kişilerin vatandaşlıktan çıkarılmasını istiyoruz. Meclis'e yasa teklifi hazırladık ve şu anda 158'inci sırada yasalaşması için beklenmekte" dedi. Tanrıkulu, İsrail'e yönelik ise 'ekonomik boykotla darbe vuralım' mesajı verdi.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, HÜDA PAR İzmir İl Başkanı Veysi Yumlu ve İl Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyip Duran ile birlikte, İzmir'de basın kuruluşlarını ziyaret etti. Tanrıkulu ve beraberindeki heyet, savaşmak için İsrail'e giden Yahudi Türk vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılması ve İsrail'e destek veren ürünlere boykot yapmak adına kamuoyu oluşturma hedeflerinden bahsetti.

"Yasa teklifi sunduk"

Filistin'de Siyonist terör rejimi tarafından bir soykırım uygulandığını vurgulayan Tanrıkulu, "Ülkemizden de sosyal medyada takip ettiğimiz kadarıyla, hem Türkiye Cumhuriyeti hem de İsrail devleti vatandaşı olan kişilerin gidip soykırıma katıldıklarını, oradaki bebekleri, kadınları, sivilleri katlettiklerini gördük. Bunun önüne geçmek için HÜDA PAR olarak geçen yıl Aralık ayında bir yasa teklifi hazırladık ve mecliste sunduk. Meclis de görüşülmesini uygun gördü ve şu anda 158'inci sırada yasalaşması için beklenmekte" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşlıktan çıkarılsın, malları kadın ve gençlik fonuna aktarılsın"

Soykırıma katılmış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişilerin tespit edilmesi, yargılanması ve yargılanma neticesinde ceza aldılarsa vatandaşlıktan çıkarılmasını, yurt dışındalar ise mallarının müsadere edilmesini istediklerini anlatan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin mallarının, kadın ve gençlik fonuna aktarılması talebinde bulunuyoruz. Böyle bir katliama destek verenlerin hem dünya kamuoyu önünde hem de İslami açıdan mahkum edildiklerini biz biliyoruz. Bu büyük bir adım olacaktır. Hem Türkiye açısından hem de oradaki mazlumlar arasında psikolojik bir sevince neden olacaktır. Siyonist terör rejiminin ülkemizle ilgili planlarını da akamete uğratacaktır. Biz buna inanıyoruz."

"Destek verilmesini istiyoruz"

Siyonist terör rejiminin yaptığı bu katliam ve soykırıma karşı olduğunu söyleyen bütün siyasilerin ve milletvekillerinin, bu yasa tekliflerine destek vermesini ve bir an önce yasalaşmasını istediklerini söyleyen Tanrıkulu, "Bu sebeple kamuoyu ve toplumsal bir destek oluşması için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Yerel ürünlerimizi kullanalım"

İlk dönemlerde ekonomik boyutu basite alanlar olduğundan bahseden Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti:

"'Siz bir ürün almamakla kime zarar vereceksiniz' diyerek yapılan boykotu küçümsediler. Biz parti olarak, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'nin birçok yerinde tespit edilen İsrail'in malları ve İsrail'e direkt destek veren firmaları tespit ettik. Bunu kamuoyuyla paylaştık ve bir yıl içerisinde yapılan boykot çalışmaları neticesinde, firmaların ekonomik olarak ciddi zarar ettiklerini gördük. İnsani bir görevimiz olarak mutlaka İsrail'e destek veren ürünlerin alıcısı olmayalım. Onları boykot edelim. Onların muadili olan yerel ürünlerimizi kullanalım. Yerelde bize zararı dokunmayan veya maddi ve manevi olarak sermayesi ülkede kalan yerel üreticileri destekleyelim. Bizim yerel üreticileri desteklememiz ülke ekonomisini de güçlendirecektir."

"Ekonomik boykotla darbe vuralım"

Filistin'e yönelik yapılan saldırılarda İsrail'e ekonomik olarak katkı sunulmaması önerisinde bulunan Tanrıkulu, "Siyonist terör rejiminin bu savaşı sürdürebilmesi için, bu tür işletmelerin kendilerine vermiş olduğu maddi destekle bu savaşı devam ettiriyorlar. Onlara ekonomik boykotla darbe vuralım" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan İsrail'e Yasa Teklifi - Son Dakika

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