HÜDA PAR'dan UCM Kararına Destek

Politika

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin önemli bir karar olduğunu kaydetti.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'da saldırıların sürdüğünü hatırlattı.

UCM'nin, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emirlerine hükmettiğini anımsatan Dinç, kararın önemli olduğunu belirtti.

Dinç, "Tutuklama emirleri, uluslararası hukukun üstünlüğünü tekrar gözler önüne serdi. Roma Statüsünü savunan devletlerin çoğu bu kararı uygulamada istekliyken bununla birlikte Almanya ve ABD bu kararı görmezden geliyor." diye konuştu.

Bazı televizyon kanallarındaki gündüz kuşağı programlarının gençleri ve toplumsal değerleri hedef aldığını savunan Dinç, şiddetin reyting olarak kabul edildiğini ileri sürdü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), gündüz kuşağı programlarıyla ilgili harekete geçmesini isteyen Dinç, "Şiddet, televizyon ekranlarında hak arayışı ve çözüm yoluymuş gibi işleniyor." dedi.