HÜDA PAR'dan UCM Kararına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

HÜDA PAR'dan UCM Kararına Destek

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Dinç, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararını değerlendirdi.

27.11.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emirlerinin önemli bir karar olduğunu kaydetti.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Filistin ve Lübnan'da saldırıların sürdüğünü hatırlattı.

UCM'nin, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emirlerine hükmettiğini anımsatan Dinç, kararın önemli olduğunu belirtti.

Dinç, "Tutuklama emirleri, uluslararası hukukun üstünlüğünü tekrar gözler önüne serdi. Roma Statüsünü savunan devletlerin çoğu bu kararı uygulamada istekliyken bununla birlikte Almanya ve ABD bu kararı görmezden geliyor." diye konuştu.

Bazı televizyon kanallarındaki gündüz kuşağı programlarının gençleri ve toplumsal değerleri hedef aldığını savunan Dinç, şiddetin reyting olarak kabul edildiğini ileri sürdü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), gündüz kuşağı programlarıyla ilgili harekete geçmesini isteyen Dinç, "Şiddet, televizyon ekranlarında hak arayışı ve çözüm yoluymuş gibi işleniyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Milletvekili, Faruk Dinç, Güvenlik, Politika, İsrail, Mersin, Hukuk, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan UCM Kararına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:47 Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: “Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek“ diyordu Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:21 Piyasalarda sahte dolar krizi Piyasalarda sahte dolar krizi
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 18:46:07. #1.11#
SON DAKİKA: HÜDA PAR'dan UCM Kararına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.