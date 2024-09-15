Anayasa değişikliği ile ilgili tartışmalar devam ederken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı canlı yayında tartışma yaratacak bir çıkış yaptı. Yapıcıoğlu, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini, diğerlerine karşı olmadıklarını belirtti.
Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz.Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz.
Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde.
MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Son Dakika › Politika › HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa'nın 4. maddesi olmasın - Son Dakika
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