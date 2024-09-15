HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa'nın 4. maddesi olmasın - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa'nın 4. maddesi olmasın

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı canlı yayında, Anayasa değişikliği ile ilgili çok konuşulacak açıklama yaptı. Yapıcıoğlu, ''Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır.'' dedi.

15.09.2024 00:12
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Anayasa değişikliği ile ilgili tartışmalar devam ederken, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı canlı yayında tartışma yaratacak bir çıkış yaptı. Yapıcıoğlu, Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasını istediklerini, diğerlerine karşı olmadıklarını belirtti.

YAPICIOĞLU: AHMAĞA ANLATIR GİBİ SÖYLEDİM, ANAYASA'DA 4. MADDE OLMASIN

Yapıcıoğlu, şunları söyledi: "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz.Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz.

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa'nın 4. maddesi olmasın
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu

"DİĞER MADDELERİ BERABER YAZALIM"

Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı. 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde.

ANAYASA'NIN 4. MADDESİ

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa\'nın 4. maddesi olmasın

Zekeriya Yapıcıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa'nın 4. maddesi olmasın - Son Dakika

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    Yorumlar (66)

  • Yazı Yorum..: Bunların yüzünden islamiyet büyük ama çok büyük tahribat yaşadı..sakalları , gömlekleri , beyaz çorabları ,kokan ağızları ve sadece kadın ile ibadet üzerine kurulu din anlayışları insanları islamdan soğuttu.. 594 140 Yanıtla
    Abdullah Kara: Ne yapmış adam,doğru söylüyor allahın kanunlarını istiyor,bunu istemeyen Müslüman değildir zaten..bizim halkımızı dininin,kültürünün cahili yapan iki arada bırakan bu maddelerdir zaten.. 229 566 Abdullah Kara: Trgytlz.. bu kişiye hiç oy vermedim fakat Laikliği savunmuyor ve en doğru modelin eskisi gibi şeriat olduğunu söylüyor ve bunu istiyor..şeriat demek en mükemmel idare şekli ve allahın kanunları demek..biliyorum bunu duymak çok kişinin hoşuna gitmiyor fakat şeriatı istemeyen Müslüman o-la-maz.. 133 279 Nurullah Elmaci: Ne zararlarını gördünüz şehirleri yakıp yıkmalarını mı başkaları gibi tecavüzcülere arka çıkmalarını mı askerleri şehit etmelerini mi yada insanlara hizmet etmeleri için çabalarını mı 99 283 Trgtyldz: Abdullah Allah'ın kanunları diyorsun. nereden biliyorsunuz Allah'ın o şekilde istediğini onların dediğini Allah'ın dediği olarak lanse ediyorsunuz. 189 67 Erol MARASLI: Nurullah elmacı,domuz baglarını, Gonca kuruşleri bu halk unutmadı.ös3lllikle şehit enmiyet müdürü Gaffar okkanı hiç unutmadı 130 21 okan: Anlatta herkes öğrensin Allah cc kullarına emrettiği yapması gerektiği şeyleri bide yapıp yapmadığını yaz 89 17 Erol MARASLI: Abdullah Kara,insanların müslüman olup olmadığına sen ne zamandır karar vermeye başladım,kendinde bu hakkı nasıl görüyorsuz. 82 14 Aydın Efe: Sanki camiden çıkmazdın. 40 3
  • Şbn Şbn: Çok doğru söylemiş değişsin Reis yeni Anayasa yapsın Türkiye kurulalı en fazla Liderlik yapan kişi olduğuna göre hakkıdır destekliyoz 85 363 Yanıtla
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