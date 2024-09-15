HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Anayasa\'nın 4. maddesi olmasın

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Bunların yüzünden islamiyet büyük ama çok büyük tahribat yaşadı..sakalları , gömlekleri , beyaz çorabları ,kokan ağızları ve sadece kadın ile ibadet üzerine kurulu din anlayışları insanları islamdan soğuttu..

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Abdullah Kara: Ne yapmış adam,doğru söylüyor allahın kanunlarını istiyor,bunu istemeyen Müslüman değildir zaten..bizim halkımızı dininin,kültürünün cahili yapan iki arada bırakan bu maddelerdir zaten.. 229 566

Abdullah Kara: Trgytlz.. bu kişiye hiç oy vermedim fakat Laikliği savunmuyor ve en doğru modelin eskisi gibi şeriat olduğunu söylüyor ve bunu istiyor..şeriat demek en mükemmel idare şekli ve allahın kanunları demek..biliyorum bunu duymak çok kişinin hoşuna gitmiyor fakat şeriatı istemeyen Müslüman o-la-maz.. 133 279

Nurullah Elmaci: Ne zararlarını gördünüz şehirleri yakıp yıkmalarını mı başkaları gibi tecavüzcülere arka çıkmalarını mı askerleri şehit etmelerini mi yada insanlara hizmet etmeleri için çabalarını mı 99 283

Trgtyldz: Abdullah Allah'ın kanunları diyorsun. nereden biliyorsunuz Allah'ın o şekilde istediğini onların dediğini Allah'ın dediği olarak lanse ediyorsunuz. 189 67

Erol MARASLI: Nurullah elmacı,domuz baglarını, Gonca kuruşleri bu halk unutmadı.ös3lllikle şehit enmiyet müdürü Gaffar okkanı hiç unutmadı 130 21

okan: Anlatta herkes öğrensin Allah cc kullarına emrettiği yapması gerektiği şeyleri bide yapıp yapmadığını yaz 89 17

Erol MARASLI: Abdullah Kara,insanların müslüman olup olmadığına sen ne zamandır karar vermeye başladım,kendinde bu hakkı nasıl görüyorsuz. 82 14