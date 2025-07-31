Hukuk Fakültelerine Yeni Baraj

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecek. Millet adına karar veren hakim ve savcılarımızın, savunmanın temsilcisi olan avukatlarımızın, daha güçlü bir donanımla yetişmesinin, adalet sistemimize duyulan güveni de pekiştireceğine inanıyoruz" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir adalet sistemi, nitelikli ve alanında uzman hukukçularla mümkündür. 2025 YKS tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre, hukuk fakültelerinin kontenjanları azaltılmış ve başarı sıralaması barajı ilk 100 bine yükseltilmiştir. Bu adım, daha nitelikli hukuk eğitimi vizyonumuzun önemli bir parçasıdır. Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız Türkiye Yüzyılı'nın ilk strateji belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de yer verdiğimiz bu hedef doğrultusunda, artık hukuk fakültelerine yalnızca başarı sıralamasında ilk 100 bin içinde yer alan adaylar kabul edilecek. Millet adına karar veren hakim ve savcılarımızın, savunmanın temsilcisi olan avukatlarımızın, daha güçlü bir donanımla yetişmesinin, adalet sistemimize duyulan güveni de pekiştireceğine inanıyoruz. Bu ideal doğrultusunda tercihlerini yapacak olan geleceğin hukukçularına şimdiden başarılar diliyorum" dedi.