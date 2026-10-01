Hülya Terzioğlu AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu

Hülya Terzioğlu AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandığını açıkladı. Çelik, atamanın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan'ın takdirleriyle yapıldığını belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır."
Kaynak: İHA
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