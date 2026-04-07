Hürmüz Boğazı Güvenliği İçin Askeri Zirve
Hürmüz Boğazı Güvenliği İçin Askeri Zirve

07.04.2026 21:34
İngiltere, 30’dan fazla ülkenin askeri yetkilisini Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için bir araya getirdi.

İngiltere öncülüğünde 30'dan fazla ülkeden askeri yetkili, Hürmüz Boğazı'nın güvenli ve erişilebilir kalmasına yönelik adımları görüşmek üzere çevrimiçi olarak bir araya geldi.

İngiltere ev sahipliğinde 40'tan fazla ülkenin katılımıyla 2 Nisan'da düzenlenen Hürmüz Boğazı konulu zirvenin ardından bu kez 30'dan fazla ülkeden askeri yetkili çevrimiçi olarak bir araya geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, müttefik ülkeler ve uluslararası ortaklardan askeri planlamacılar katıldı.

Toplantıda gelecekte Hürmüz Boğazı'na erişimin güvenli şekilde sağlanmasına yönelik koordinasyon ele alınırken, katılımcı ülkelerin bu kapsamda ortak çalışma yürüttüğü kaydedildi. Toplantının içeriğine ilişkin detaylı bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı. - LONDRA

Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Umrumda değil
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama
Advertisement
