Hürmüz Boğazı'nda Askeri Gerilim Artıyor

07.05.2026 21:56
Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD'nin askeri üs ve hava sahası erişim kısıtlamalarını kaldırdı.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik "Özgürlük Projesi" operasyonunun ardından ABD askeri güçlerine getirilen askeri üs ve hava sahasına erişim kısıtlamasını kaldırdı. Katar merkezli Al Jazeera ise söz konusu operasyonun yeniden başlatılacağına yönelik iddiaları yalanladı.

ABD-İran arasındaki askeri gerilimde tansiyon yükseliyor. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmaya yönelik "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı operasyon ardından ABD ordusuna getirilen askeri üs ve hava sahası erişim kısıtlamalarına ilişkin yeni bir iddia öne sürdü. Haberde, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in söz konusu kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi.

ABD'li ve Suudi Arabistanlı yetkililere dayandırılan haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Pakistan arabuluculuğunda İran ile yürütülen müzakereler nedeniyle bu hafta askıya alındığı açıklanan "Özgürlük Projesi" operasyonunu yeniden başlatmayı değerlendirdiği aktarıldı.

Suudi Arabistanlı yetkililer ise yaptıkları açıklamada, İran'ın ABD operasyonuna karşı Körfez bölgesine yönelik saldırılarının Washington tarafından küçümsendiğini düşündüklerini ve benzer şekilde hedef alınmaları halinde ABD güçlerinin kendilerini korumayacağından endişe ettikleri için söz konusu kısıtlamaları uygulamaya koyduklarını ifade etti.

Al Jazeera iddiaları yalanladı

Katar merkezli Al Jazeera ise ABD'nin "Özgürlük Projesi" faaliyetlerini sürdürmeyi planladığı yönündeki iddiaları yalanladı. ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması kapsamında operasyonun yeniden başlatılmasına yönelik herhangi bir plan bulunmadığı kaydedildi.

NBC News: "Özgürlük Projesi, Suudi Arabistan engeli ardından durduruldu"

ABD merkezli NBC News'in daha önce yayımladığı bir habere göre, Suudi Arabistan, operasyona katılmak amacıyla başkent Riyad'ın güneydoğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'nden ABD ordusunun uçak kaldırmasına veya Suudi Arabistan hava sahasından geçmesine izin vermeyeceğini ABD'ye bildirmişti. Habere göre Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleştirilen görüşmeden de sonuç çıkmamış ve bu durum Trump'ın Özgürlük Projesi'ni durdurmasına neden olmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İran'da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı'nda alarm
Adalet Bakanı Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Eşi iddiaları doğruladı: Burcu Köksal AK Parti'ye geçiyor
