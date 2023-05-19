İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, miting davetiyesinde kendisi için "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı" ifadesini kullandı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, miting davetiyesinde kendisi için "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı" ifadesini kullandı

19.05.2023 14:20

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2. turda mitinglerini İstanbul içerisinde sürdürecek. İmamoğlu'nun Maltepe'teki mitingi için basın mensuplarına gönderilen mesajda "İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı duyurulmuştu.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI" İFADESİ KULLANILDI

2. tura kalan seçimler için mitinglerini İstanbul sınırları tutacak olan İmamoğlu'nun Maltepe mitingi için basın mensuplarına bilgilendirme mesajı gönderildi. Mesajda, "İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu" ifadesinin kullanılması dikkat çekti.

Mesajda "Değerli basın mensupları, Maltepe'de gerçekleşecek '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' programımızda İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu konuşma saati 20:00 olarak değişmiştir. Bilginize sunarız" ifadeleri yer aldı.

İşte gönderilen o mesaj:

İBB Başkanı İmamoğlu, miting davetiyesinde kendisi için 'Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı' ifadesini kullandı
YORUMLAR (2)
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Son Dakika Politika İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, miting davetiyesinde kendisi için 'Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı' ifadesini kullandı - Son Dakika


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