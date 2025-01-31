İBB Başkanı İmamoğlu İfade Vermek İçin Adliyeye Gitti

Politika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmalar kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 20 Ocak tarihinde katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'Tehdit' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldı. 27 Ocak'ta İmamoğlu, konuşmasında kamu davalarında görevli bir bilirkişinin ismini açık şekilde vermesi nedeniyle 'Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. İmamoğlu, ifade vermek üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.