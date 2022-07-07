Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı - Son Dakika
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Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı

07.07.2022 16:05

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy arasında Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatının durdurulması nedeniyle sert bir tartışma meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin yapımını tamamladığı Bakırköy ve Zeytinburnu ilçelerinde toplam 341 bin aboneye hizmet verecek yeni binasını hizmete açtı. Açılış törenine İmamoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un kameralar önündeki tartışması damga vurdu.

"İNŞAATIN DURDURULMASI HAKSIZLIKTIR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatının durdurulmasını "Haksızlık" olarak nitelendiren Arısoy, "Para cezası uygulanmasının bir dayanağı yoktur. İBB'nin projede üzerine düşen sorumlulukları vardır" dedi.

"BAKANA KAÇ TANE MEKTUP YOLLADIM BİLİYOR MUSUN?"

Tartışmanın devamında Ekrem İmamoğlu, Arısoy'a "2020'de, bak söylüyorum, bakın bir şey söylüyorum. Bakana kaç tane mektup yolladım biliyor musun? Onu da devralıp biz yaparız sen merak etme. Bakın dedim ki ne düşünüyorsunuz? Bir projeyi belediyeye gelip anlatmaz mı bir insan? Bak bana geleceğine dair randevu veriyor. Yazışmaları yollayacağım sana. Randevu veriyorum geliyor, bakın dinleyin. Belediye başkanı konuşuyor. Randevu veriyorum belediye başkanı olarak o gün gelemiyor, 1 saat kala haber veriyor. 1 hafta boyunca 2 kez arıyorum" sözleriyle karşılık verdi.

ÖMER ARISOY: KAMERALAR VAR

Arısoy, Ekrem İmamoğlu'nun eleştirileri üzerine konuyu kameralar önünde konuşmak istemediğini belirtti. İmamoğlu ise, Arısoy'unda kameralar önünde konuştuğuna vurgu yaparak "Bak sende kameralar önünde konuştun. Hepsinin bir sürü noktası var. Bak Basketbol Federasyonu başkanı dönüş bile yapmıyor. 2 defa mektup yazdım. Spor Bakanlığı'na 2 defa mektup yazdım, gelin projenizi bizle konuşun diye. Mülk sahibi devlettir. Devletin karşısında büyükşehir var gelip konuşacak. Bak senle konuşmuşlar ne güzel. Bak başkanım sen AK Partilisin diye davet ediyor. Ben seni bir açılışa davet ediyorum çünkü doğrusu bu olduğu için. Ben sana 100 tane örnek veriyim" dedi.

İMAMOĞLU: BENİ NİYE ARAMIYOSUN?

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un "Ben rakamlar üzerinden konuşuyorum" sözlerine de yanıt veren İmamoğlu "Beni niye aramıyorsun? Başkanım beni niye aramıyorsun? Beni aradınız mı? Ben ruhsat vermeye mecburum" ifadelerini kullandı.

"TESÜF EDİYORUM"

Öte yandan, İmamoğlu'nun bu yanıtı üzerine aralarındaki konuşmanın samimi olmadığını vurgulayan Arısoy "Medyanın önünde bir büyükşehir belediye başkanı ile tartışmak doğru değil. Benim nezdimde olanı anlattım sayın başkan. Ben buraya İSKİ'nin açılışı için geldim. Tesüf ediyorum" diyerek açılış sonrası bölgeden ayrıldı.

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Son Dakika Politika Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı - Son Dakika
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